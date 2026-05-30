Игри на Арената по повод Деня на детето

В чест на Деня на детето, спортен комплекс „Макс Про Арена“ организира спортен празник за децата на Пловдив. Събитието ще се проведе тази неделя, 31 май, от 10:30 до 12:30 на охладения футболен терен в спортната зала, разположена на Гребна база, точно зад хангарите.

Празникът е напълно безплатен, а игрите на арената са подходящи за деца на възраст от 6 до 12 години. Децата ще имат възможност да преминават през различни препятствия, да тичат, да танцуват и да се забавляват. Организаторите са предвидили томбола и подаръци за всяко дете.

През 2026 спортен комплекс Макс про организира благотворителна акция за събиране на средства за изграждане на нова детска площадка в района на Гребна база. Всеки, който желае ще може да даде своя принос към каузата по време на събитието.