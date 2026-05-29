Какво да правим в Пловдив (29.05– 04.06)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

29 май

Бариерата

по Павел Вежинов

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

One Dance Festival 2026

One Dance Festival на 18 години. Това специално издание посрещаме с мечти и отговорност. И точно такава е програмата. Наситена с темите на зрелостта – личностна и гражданска. Танцът вплита копнеж в сериозното, eдинство в неотложното, стремеж към по-доброто, чието време е дошло. Революцията като заразителен порив да бъдем заедно. Протестът като споделена енергия, спонтанен празник и творчески акт. Структурите на властта като плевели в пространствата на свободата и тялото в противовес.

Ще видим как човекът и масата се свързват с историята, с пресечната й линия между прогрес и разруха, забавление и пропаганда. Ще пътуваме от нашия град до племенните колиби и сечищата в африканската джунгла, от днешния ден до византийската женска поезия, от дигиталната врява до древните химни. Ще говорим за българската принадлежност в емиграция и завръщането вкъщи между истината и шегата. Това е колекция от смели спектакли на водещи международни хореографи и български таланти, сред които 2 премиери и 6 копродукции. Издание №18 поставя фокус върху Белгия, в селекция-подарък от каузи и идеи, която отново ни кани да се движим напред.

Програма:

Петък, 29 май, 19:30 часа

Битката на лианите

Зора Снейк

Фокус Белгия

Събота, 30 май, 20:30 часа

Kassia Undead

Лара Барсак

Фокус Белгия

Неделя, 31 май, 18:00 часа

Друга

Катерина Радева

България / Великобритания

Петък, 5 юни, 19:30 часа

Неустоима революция

Айелен Паролин

Фокус Белгия



Събота, 6 юни, 20:30 часа

Това е краят на забавната фаза

Хара Коцали

Гърция



Неделя, 7 юни, 18:00 часа

POV / Гледна точка

Нурия Гиу Сагара

Каталония / Испания

Дом на културата Борис Христов

Пълдин Квинтет@Контрабас

В петък ще ви срещнем с Николета Хайтова, а тя е талантлива дама, която свири на един по-екзотичен и необичаен за джаз музиката инструмент: флейтата.

За своя проект е поканила пловдивски джазмени и изявени музиканти, с които ще ви изсвирят разнообразни весели, забързани, любими и не много популярни джаз стандарти.

Ще гарнираме лайфа с вкусна храна и …. напитки от рафтовете на бара.

Николета Хайтова – флейта

Димитър Льолев – саксофон

Мирослав Турийски – пиано

Александър Леков – бас китара

Начо Господинов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Киното в джаза – концерт на Боян Тодоров и Валерия Василенко в Пловдив

„Киното в джаза“ е концерт, обединяващ най-хубавото от света на мюзикъла, филмовата музика и джаза.

Боян Тодоров и Валерия Василенко ви канят да станете част от едно специално музикално пътешествие, което ще ви пренесе през историята на мюзикъла, киното и джаза.

Ще чуете музика от легендарни заглавия като “Чикаго”, “Красавицата и Звяра“, „Малката Русалка“, „Кабаре“, „Войната на таралежите“, „Брилянтин“, “La La Land”, “Mamma Mia”, и още много любими филми, както и модерни поп хитове, вдъхновени пряко от мюзикъла и джаза.

От първите години на озвученото кино до съвременните сценични и екранни мюзикъли, джазът е жива част от филмовата индустрия.

В програмата ще чуете нови версии на любими филмови и мюзикълни хитове, като “Arabian Nights” и “One Jump Ahead” от “Аладин”, “Something There”, “Be Our Guest” от “Красавицата и Звяра”, “City of Stars” от “La La Land” и още много други!

Музиката ще бъде изпълнена от Боян Тодоров и Валерия Василенко.

На сцената с тях ще бъдат:

Илия Лазаров – пиано

Кристиан Петров – бас

Калоян Праматаров – барабани

Алекс Витков – тромпет

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

GREESH LIVE – 29.05.26 @ Download

На 29 Май 2026 GREESH превземат сцената на Rock Bar Download

Със зверски groove, тежък fuzz и лятна „мръсотия“, ще ви пренесат в тяхната неподправена Вселена от гръндж, фънк и мръсни китари, за да разклатят края на Май.

На място ще събират имейли от хората, които искат да бъдат част от по-близкия кръг около GREESH — тайни концерти, ранни рилийзи и неща, които бандата няма да качва навсякъде.

Елате без филтър и по-будни от всякога!

Да оцветим реалността с едно от малкото истински неща, които останаха – живата музика!

Rock Bar Download

19:30 часа

Funkilicious „Лекота“ Promo Album live at @BeeBopCafe

Отново на Пловдивска сцена!

Имаме честта да ви поканим на промото на втория албум „Лекота“ на Funkilicious.

На 29.05.2026 сцената на @Bee Bop Café ще вибрира с новия звук на Funkilicious.

Вторият ни албум „Лекота“ идва на живо – с много груув, енергия и онзи фънк, който не се обяснява, а се усеща.

Bee Bop Café

21:30 часа

30 май

Не си търси белята

„Не си търси белята” е история за насекоми.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Археология за всеки: Пловдив отвъд видимото

Майското издание на „Археология за всеки“ ще мине под надслов „Пловдив отвъд видимото“ – археологическа разходка из центъра на Пловдив!

Обходната беседа ще започне от северната страна на Античния стадион и ще премине през някои от най-важните археологически обекти в централната градска част – Античния стадион, Одеона, Форума и библиотеката на Филипопол, завършвайки при мястото, където е открита раннохристиянската зидана гробница от IV век, експонирана в постоянната експозиция на музея.

Археологически музей Пловдив

10:30 часа

Празник на детето в Стария град | 30 май – 1 юни 2026

Три дни, изпълнени с музика, театър, творчество, цветове и усмивки!

Очакват ви:

арт ателиета за деца

музикално дефиле и концерти

творчески работилници

театрално представление

ателие за мозайка

голям детски концерт на Римския стадион

Локации: Балабановата къща, Постоянната експозиция на Златю Бояджиев, Малка базилика от Филипопол, Римски стадион, Късноантична сграда „Ирини“

Вход свободен за всички събития!

Някои работилници са с предварително записване.

Повече информация: https://www.facebook.com/events/1516251873241454

Големите игри се завръщат за най-малките в Mall Plovdiv

По случай Деня на детето за втора поредна година празникът в Mall Plovdiv ще бъде по-мащабен от всякога. Любимите игри отново ще пораснат магически до човешки размери, така че те очакват големи изненади, широки усмивки и много, много награди.

Заповядай с малчугана и вземи паспорт от щанд „Рецепция“, защото всяко участие в игрите ще му носи печати, а всички събрани печати – ваучер за още магически изживявания.

По време на празничния уикенд ще те очакват гигантски:

Боулинг – външен паркинг

Дама – ниво 0, до щанд „Рецепция“

Морски шах – ниво 0, до щанд „Рецепция“

Усукванка – ниво 1, до магазин Studio 3

Рингове – ниво 1, до магазин Studio 3

Конструктори – ниво 1, до магазин Комсед

Могат да участват деца от 3 до 17-годишна възраст включително. Наградите са до изчерпване на количествата. Паспортите за игра се получават единствено от щанд „Рецепция“.

Mall Plovdiv

30.05. – 31.05

11:00 часа

Underground Vinyl Market & Boutique Pop-Up

Градският шум среща ъндърграунд културата на ново място!

На 30 май Underground Vinyl Market разпъва плочите (и не само) на ул. „Свети Наум“ 17.

Какво сме ви приготвили:

VINYL & DIGS: Очаквайте сериозна селекция от електронна и

експериментална музика на грамофонни плочи и CD-та. Независимо дали търсите тежък техно бийт или дълбок ембиент, ще го намерите тук. (Грамофоните за тест ще са на ваше разположение –

носете си слушалки )

BOUTIQUE POP-UP: Разширяваме концепцията! Към музиката добавяме vintage дрехи и авторски дизайн.

Ела да откриеш нещо уникално за гардероба си, което няма да видиш никъде другаде.

ABSINTHE RITUAL: И разбира се – абсентът! Традиционният ритуал с фонтан и „Зелената фея“ ще бъдат

неизменна част от атмосферата, за да направят преживяването пълно.

THE VIBE: Отворено пространство за разговори, запознанства и вдъхновение между меломани, диджеи и хора на изкуството в сърцето на Пловдив.

13:00 часа

AS & IAGAINSTI // Underground Vinyl Market After Party

Братската химия между IAGAINSTI и AS се завръща по многобройни искания, носейки перфектно изработено пътешествие на дансинга:

Безпроблемна смесица от възвисяващи мелодични върхове и дълбоки, хипнотични техно груувове.

Absinthe House

20:00 часа

Пловдив: Идваме да плетем КОКОШКИ??!

Да. Идваме в Капана.

С прежда. С куки.

И с много сериозното намерение да плетем… кокошки.

Ако това ти звучи като нещо, което не трябва да пропускаш – така е!

Cozy Nosy идва в Пловдив с една от най-обичаните ни (и леко абсурдни) работилници: плетене на плюшени кокошки

Капана, Local Vinyl Bar

13:00 часа

SAKÉ ACT30 @Plovdiv Stadium

На 30 Май ще преобразим пространството пред фасадата на Стадион Пловдив, за да създадем едно от най-запомнящите се събития на пловдивската сцена.

Пригответе се да видите спящия гигант с неговия емблематичен облик по начин, който не сте си и представяли, че е възможен.

Това е THE SAKÉ EXPERIENCE – най-мащабните събития на уникални и нестандартни локации в цялата страна. Ще променим представите ви за нощен живот със специален декор, осветление, сцена и едни от най-горещите DJ-и на електронната сцена.

Пловдив, време е. Нямаме търпение да ви покажем всичко, което сме подготвили

Стадион Пловдив

17:00 часа

Senshi 31 – Професионална бойна галавечер

Античен театър в Пловдив ще се превърне в арена на динамични кикбокс битки под открито небе. Уникалната атмосфера на историческата локация от Римската империя ще пресъздаде истинско усещане за гладиаторски двубои, а SENSHI ще се погрижи публиката да се наслади на международен Grand Prix турнир на световно ниво!

Главното събитие на галавечерта ще бъде SENSHI Grand Prix турнир в категория до 70 кг, който ще изправи един срещу друг 8 топ бойци от леката дивизия в директна елиминация. Участниците в най-тежкия формат в бойните спортове ще се впуснат в битка за шампионската титла, като победителят ще си осигури не само престижно отличие, но и място в историята на международната верига. Очаквайте скоро информация за състезателите, сред които ще има и класни български кикбоксьори.

Звездният реферски и съдийски състав на веригата включва легенди от световния кикбокс като Ернесто Хуст, шихан Семи Шилт, Анди Зауер, Алберт Краус и още реномирани имена в бойните спортове. Те ще бъдат специална част от атмосферата на спортното събитие в Пловдив, заедно с редица международни звезди и специални гости.

Античен театър Пловдив

19:30 часа

LAZY MOTIONS by Kas at Bally Club

Очаквай силно парти, много настроение и музика, която държи дансинга жив цяла нощ

Bally Club

21:00 часа

ВЗРИВ, СТРЪК, SNADE + Vintage & Vinyl базар @ Галерията

Приятели, събираме на едно място винили, редки винтидж находки и безкомпромисната енергия на местната ъндърграунд сцена, с цел да си прекараме един прекрасен айляшки ден.

14.00 часа – Vintage & Vinyl базар с нашите приятели от Lunetteс Hunters & Friends

19.00 часа – Концерт с ВЗРИВ, СТРЪК и SNADE

Двора на Галерията (Ателиетата)

ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ Quartet Live

Димитър Карамфилов е добре познат на публиката като контрабасист в редица успешни проекти с изпълнители като Хилда Казасян, Живко Петров, Белослава и още много ярки имена от българската музикална сцена. Именно затова неговите клубни участия като лидер на собствен проект са по-скоро рядкост — и всяка такава среща с публиката носи особена стойност.

След два албума с авторска музика, Карамфилов насочва вниманието си към живото звучене на тези композиции — музика, в която модерният джаз се среща с ясни мелодични линии, пространство за импровизация и силно ансамблово взаимодействие.

На 30 Май във „JazzInsights“ – Пловдив ви очаква концерт с авторска музика, аранжирана специално за този квартет.

На сцената:

Димитър Карамфилов – контрабас

Петър Момчев – саксофон

Константин Костов – пиано

Атанас Попов – барабани

Очаква ви вечер с енергията, свободата и близостта, които само живият джаз може да създаде.

Рядка възможност да чуете този състав в интимната атмосфера на клубната сцена.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

31 май

Момче и вятър

„Момче и вятър“ – съвременен куклен спектакъл за силата на упоритостта, справедливостта и смелостта, който вдъхновява зрители от всички възрасти.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Ден на детето в Пловдив пред музея – 31.05.2026г. – Елате да се забавляваме!

Каним всички деца и родители да отпразнуваме заедно най-усмихнатия празник – Деня на детето!

Подготвили сме цял ден, изпълнен с:

много игри и забавления

арт работилници

срещи с любими герои и маскоти

изненади и награди

весели моменти за цялото семейство

Как ще протече приключението?

Всеки посетител започва своето забавно пътешествие от Информационната шатра, където ще получи специален талон с всички приключения и активности, които го очакват.

На всяка тематична шатра децата ще участват в различни игри, предизвикателства и занимания. След успешно премината активност ще получават точка в своя талон.

А когато съберат всички точки, участниците трябва да се върнат обратно на Информационната шатра, да предадат попълнения талон и да получат своята награда!

Очакват ви много усмивки, игри и незабравими емоции за цялото семейство!

За първи път в Пловдив ще можете да се срещнете с любимите маскоти Лео и Huxy!

Специалните ни гости – Лео и Huxy , ще очакват всички деца и родители във веселия фото кът, където ще има много усмивки, прегръдки, танци и незабравими снимки!

Маскотите ще раздават подаръци, ще забавляват децата и ще създават истинска празнична атмосфера през целия ден.

А това не е всичко!

Всеки, който се снима с Лео и Huxy и качи снимката си в социалните мрежи с хаштаг @huxymascots, ще участва в томбола за ваучер на стойност 100 EUR за пазаруване от сайта!

Дондукова градина

10:00 часа

Детски празник с Fantasy Не-Музеят на Пловдив в Марково Тепе

Кой казва, че Денят на детето трябва да се празнува чак на първи юни?

Защо да чакаме, когато можем да започнем с празнуването още на 31 май?

Не-Музеят излиза от своите зали, за да превземе Терасата на Mall Markovo Tepe и да я превърне в територия на чистата фантазия. Приготвили сме ви ден, в който правилата на скуката не важат, а Пловдив разкрива своите най-смешни и забавни тайни.

Очаква ви програма, пълна с фантастични приключения:

– Куклен театър с гигантска Pop-up книга: Пътешествайте с Котарана и Павенци из кварталите на града.

– Фантастични работилници: Зони за бъдещи инженери, луди лаборанти и смели творци. Ще строим, ще експериментираме и ще създаваме неща, които светът още не е виждал.

– VR преживяване: Сложете очилата и скочете право в Планета Майна Verse – Пловдив от бъдещето ви очаква.

– Музиката на Пловдив: Станете DJ и миксирайте звуците на града в собствена мелодия.

– Селфи зони: Станете официално „Кралят на Айляка“ или се снимайте с най-големите градски чешити.

– Игри с награди: Тествайте рефлексите си на „Бутона на късмета“ или точната ръка с рингове

– Рисуване на лица с Pretty Club – децата ще се преобразяват като фантастични същества

– Бар зона със свежи лимонади от Heartmade Lemonade

– Игра на настолната игра „Град на лъжите“.

Mall Markovo Tepe

10:00 часа

Винил Базар с плочата на MMTV

На 31 май Не-Музеят на Пловдив превръща пространството си във винил убежище за меломайни, колекционери и хора, които още помнят как се чакаше любимият клип по MMTV.

Специален акцент на събитието ще бъде двойният винил „Телевизия ММ – Концертът“ — лимитирано издание с 15 ремастерирани изпълнения от историческия концерт за 20 години MMTV в зала 1 на НДК.

На една плоча се събират едни от най-обичаните български песни, нови аранжименти, големи гласове и онази енергия, която цяло поколение още носи в слушалките си.

В базара ще се включат още:

MyVinyl

Underground Vinyl Market

Soul Searching

…със специално подбрани колекции, редки находки и плочи за дълго ровене, слушане и влюбване.

Ако музиката за теб не е просто фон, а спомен, време и усещане — това е твоето място.

Fantasy – Не-Музеят на Пловдив

14:00 часа

Детски панаир на занаятите

Събитието ще даде вълнуващ предпразничен старт на детските тържества на 31 май на Улицата на занаятите — ул. „Стръмна“ №1, 1А, 2 и 3 в Стария град. Децата ще имат възможност да се докоснат до магията на българските традиции и да се включат в безплатни демонстрации и практически занимания, водени от опитни майстори-занаятчии. По време на панаира ще бъдат представени традиционните занаяти, които се изучават в Занаятчийско училище – Пловдив: художествена керамика- мозайки, художествена обработка на дърво и дърворезба, художествени тъкани – вертикален стан, изработка на накити, художествена керамика-грънчарско колело, иконопис, пекарство и сладкарство, удожествени тъкани – плъсти, рисуване върху стъкло и художествено плетиво.

Улица на занаятите

10:30 часа

ПЛОВДИВ: Изплети си с пръсти ГИГАНТСКА ЖАБА

Миналата година направихме жабите в София…

и Пловдив полудя.

Месеци наред ни питахте:

“Кога ще има жаби в Пловдив?”

Е, чухме ви.

Сега имаш шанс да си изплетеш

своята гигантска жаба – само с ръцете си.

Без куки.

Без игли.

Само прежда, уют и едно много приятно “забавяне” на времето.

Представи си това:

3 часа, в които забравяш за всичко…

и просто създаваш.

И накрая си тръгваш с огромна, мека жаба, направена от теб.

Local Vinyl Bar, Капана

13:00 часа

Османското наследство на Пловдив

Free Plovdiv Tour ви кани на обиколка, посветена на османското наследство на Пловдив. Ще поговорим за сградите, имали ключово значение в живота на Филибе, за ежедневието на хората и ще се разходим из популярни и по-малко известни забележителности в града, свързани с този период от историята на Пловдив.

Записването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Молим да заявите своето участие чрез съобщение до Free Plovdiv Tour или на info@freeplovdivtour.com.

Предвидено е посещение на Джумая джамия и Имарет джамия. Дамите, които ще се включат в обиколката, е добре да предвидят шал за покриване на косата при влизане в храмовете.

Сутрешната обиколка от 11 часа е запълнен.

Туристически информационен център

18:00 часа

CLASSIC IMPRO TRIO

БЕНДЖАМИН ШМИД – цигулка (Австрия)

АНТОНИ ДОНЧЕВ – пиано

ГЕОРГ БРЕЙНШМИД – контрабас (Австрия)

Епископската базилика на Филипопол

18:30 часа

Останалите събития може да проследите в двуезичния дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv