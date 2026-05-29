Какво да правим в Пловдив (29.05– 04.06)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
29 май
Бариерата
по Павел Вежинов
Камерна зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
One Dance Festival 2026
One Dance Festival на 18 години. Това специално издание посрещаме с мечти и отговорност. И точно такава е програмата. Наситена с темите на зрелостта – личностна и гражданска. Танцът вплита копнеж в сериозното, eдинство в неотложното, стремеж към по-доброто, чието време е дошло. Революцията като заразителен порив да бъдем заедно. Протестът като споделена енергия, спонтанен празник и творчески акт. Структурите на властта като плевели в пространствата на свободата и тялото в противовес.
Ще видим как човекът и масата се свързват с историята, с пресечната й линия между прогрес и разруха, забавление и пропаганда. Ще пътуваме от нашия град до племенните колиби и сечищата в африканската джунгла, от днешния ден до византийската женска поезия, от дигиталната врява до древните химни. Ще говорим за българската принадлежност в емиграция и завръщането вкъщи между истината и шегата. Това е колекция от смели спектакли на водещи международни хореографи и български таланти, сред които 2 премиери и 6 копродукции. Издание №18 поставя фокус върху Белгия, в селекция-подарък от каузи и идеи, която отново ни кани да се движим напред.
Програма:
Петък, 29 май, 19:30 часа
Битката на лианите
Зора Снейк
Фокус Белгия
Събота, 30 май, 20:30 часа
Kassia Undead
Лара Барсак
Фокус Белгия
Неделя, 31 май, 18:00 часа
Друга
Катерина Радева
България / Великобритания
Петък, 5 юни, 19:30 часа
Неустоима революция
Айелен Паролин
Фокус Белгия
Събота, 6 юни, 20:30 часа
Това е краят на забавната фаза
Хара Коцали
Гърция
Неделя, 7 юни, 18:00 часа
POV / Гледна точка
Нурия Гиу Сагара
Каталония / Испания
Дом на културата Борис Христов
Пълдин Квинтет@Контрабас
В петък ще ви срещнем с Николета Хайтова, а тя е талантлива дама, която свири на един по-екзотичен и необичаен за джаз музиката инструмент: флейтата.
За своя проект е поканила пловдивски джазмени и изявени музиканти, с които ще ви изсвирят разнообразни весели, забързани, любими и не много популярни джаз стандарти.
Ще гарнираме лайфа с вкусна храна и …. напитки от рафтовете на бара.
Николета Хайтова – флейта
Димитър Льолев – саксофон
Мирослав Турийски – пиано
Александър Леков – бас китара
Начо Господинов – барабани
Бар Контрабас
21:00 часа
Киното в джаза – концерт на Боян Тодоров и Валерия Василенко в Пловдив
„Киното в джаза“ е концерт, обединяващ най-хубавото от света на мюзикъла, филмовата музика и джаза.
Боян Тодоров и Валерия Василенко ви канят да станете част от едно специално музикално пътешествие, което ще ви пренесе през историята на мюзикъла, киното и джаза.
Ще чуете музика от легендарни заглавия като “Чикаго”, “Красавицата и Звяра“, „Малката Русалка“, „Кабаре“, „Войната на таралежите“, „Брилянтин“, “La La Land”, “Mamma Mia”, и още много любими филми, както и модерни поп хитове, вдъхновени пряко от мюзикъла и джаза.
От първите години на озвученото кино до съвременните сценични и екранни мюзикъли, джазът е жива част от филмовата индустрия.
В програмата ще чуете нови версии на любими филмови и мюзикълни хитове, като “Arabian Nights” и “One Jump Ahead” от “Аладин”, “Something There”, “Be Our Guest” от “Красавицата и Звяра”, “City of Stars” от “La La Land” и още много други!
Музиката ще бъде изпълнена от Боян Тодоров и Валерия Василенко.
На сцената с тях ще бъдат:
Илия Лазаров – пиано
Кристиан Петров – бас
Калоян Праматаров – барабани
Алекс Витков – тромпет
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
GREESH LIVE – 29.05.26 @ Download
На 29 Май 2026 GREESH превземат сцената на Rock Bar Download
Със зверски groove, тежък fuzz и лятна „мръсотия“, ще ви пренесат в тяхната неподправена Вселена от гръндж, фънк и мръсни китари, за да разклатят края на Май.
На място ще събират имейли от хората, които искат да бъдат част от по-близкия кръг около GREESH — тайни концерти, ранни рилийзи и неща, които бандата няма да качва навсякъде.
Елате без филтър и по-будни от всякога!
Да оцветим реалността с едно от малкото истински неща, които останаха – живата музика!
Rock Bar Download
19:30 часа
Funkilicious „Лекота“ Promo Album live at @BeeBopCafe
Отново на Пловдивска сцена!
Имаме честта да ви поканим на промото на втория албум „Лекота“ на Funkilicious.
На 29.05.2026 сцената на @Bee Bop Café ще вибрира с новия звук на Funkilicious.
Вторият ни албум „Лекота“ идва на живо – с много груув, енергия и онзи фънк, който не се обяснява, а се усеща.
Bee Bop Café
21:30 часа
30 май
Не си търси белята
„Не си търси белята” е история за насекоми.
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
Археология за всеки: Пловдив отвъд видимото
Майското издание на „Археология за всеки“ ще мине под надслов „Пловдив отвъд видимото“ – археологическа разходка из центъра на Пловдив!
Обходната беседа ще започне от северната страна на Античния стадион и ще премине през някои от най-важните археологически обекти в централната градска част – Античния стадион, Одеона, Форума и библиотеката на Филипопол, завършвайки при мястото, където е открита раннохристиянската зидана гробница от IV век, експонирана в постоянната експозиция на музея.
Археологически музей Пловдив
10:30 часа
Празник на детето в Стария град | 30 май – 1 юни 2026
Три дни, изпълнени с музика, театър, творчество, цветове и усмивки!
Очакват ви:
арт ателиета за деца
музикално дефиле и концерти
творчески работилници
театрално представление
ателие за мозайка
голям детски концерт на Римския стадион
Локации: Балабановата къща, Постоянната експозиция на Златю Бояджиев, Малка базилика от Филипопол, Римски стадион, Късноантична сграда „Ирини“
Вход свободен за всички събития!
Някои работилници са с предварително записване.
Повече информация: https://www.facebook.com/events/1516251873241454
Големите игри се завръщат за най-малките в Mall Plovdiv
По случай Деня на детето за втора поредна година празникът в Mall Plovdiv ще бъде по-мащабен от всякога. Любимите игри отново ще пораснат магически до човешки размери, така че те очакват големи изненади, широки усмивки и много, много награди.
Заповядай с малчугана и вземи паспорт от щанд „Рецепция“, защото всяко участие в игрите ще му носи печати, а всички събрани печати – ваучер за още магически изживявания.
По време на празничния уикенд ще те очакват гигантски:
Боулинг – външен паркинг
Дама – ниво 0, до щанд „Рецепция“
Морски шах – ниво 0, до щанд „Рецепция“
Усукванка – ниво 1, до магазин Studio 3
Рингове – ниво 1, до магазин Studio 3
Конструктори – ниво 1, до магазин Комсед
Могат да участват деца от 3 до 17-годишна възраст включително. Наградите са до изчерпване на количествата. Паспортите за игра се получават единствено от щанд „Рецепция“.
Mall Plovdiv
30.05. – 31.05
11:00 часа
Underground Vinyl Market & Boutique Pop-Up
Градският шум среща ъндърграунд културата на ново място!
На 30 май Underground Vinyl Market разпъва плочите (и не само) на ул. „Свети Наум“ 17.
Какво сме ви приготвили:
VINYL & DIGS: Очаквайте сериозна селекция от електронна и
експериментална музика на грамофонни плочи и CD-та. Независимо дали търсите тежък техно бийт или дълбок ембиент, ще го намерите тук. (Грамофоните за тест ще са на ваше разположение –
носете си слушалки )
BOUTIQUE POP-UP: Разширяваме концепцията! Към музиката добавяме vintage дрехи и авторски дизайн.
Ела да откриеш нещо уникално за гардероба си, което няма да видиш никъде другаде.
ABSINTHE RITUAL: И разбира се – абсентът! Традиционният ритуал с фонтан и „Зелената фея“ ще бъдат
неизменна част от атмосферата, за да направят преживяването пълно.
THE VIBE: Отворено пространство за разговори, запознанства и вдъхновение между меломани, диджеи и хора на изкуството в сърцето на Пловдив.
13:00 часа
AS & IAGAINSTI // Underground Vinyl Market After Party
Братската химия между IAGAINSTI и AS се завръща по многобройни искания, носейки перфектно изработено пътешествие на дансинга:
Безпроблемна смесица от възвисяващи мелодични върхове и дълбоки, хипнотични техно груувове.
Absinthe House
20:00 часа
Пловдив: Идваме да плетем КОКОШКИ??!
Да. Идваме в Капана.
С прежда. С куки.
И с много сериозното намерение да плетем… кокошки.
Ако това ти звучи като нещо, което не трябва да пропускаш – така е!
Cozy Nosy идва в Пловдив с една от най-обичаните ни (и леко абсурдни) работилници: плетене на плюшени кокошки
Капана, Local Vinyl Bar
13:00 часа
SAKÉ ACT30 @Plovdiv Stadium
На 30 Май ще преобразим пространството пред фасадата на Стадион Пловдив, за да създадем едно от най-запомнящите се събития на пловдивската сцена.
Пригответе се да видите спящия гигант с неговия емблематичен облик по начин, който не сте си и представяли, че е възможен.
Това е THE SAKÉ EXPERIENCE – най-мащабните събития на уникални и нестандартни локации в цялата страна. Ще променим представите ви за нощен живот със специален декор, осветление, сцена и едни от най-горещите DJ-и на електронната сцена.
Пловдив, време е. Нямаме търпение да ви покажем всичко, което сме подготвили
Стадион Пловдив
17:00 часа
Senshi 31 – Професионална бойна галавечер
Античен театър в Пловдив ще се превърне в арена на динамични кикбокс битки под открито небе. Уникалната атмосфера на историческата локация от Римската империя ще пресъздаде истинско усещане за гладиаторски двубои, а SENSHI ще се погрижи публиката да се наслади на международен Grand Prix турнир на световно ниво!
Главното събитие на галавечерта ще бъде SENSHI Grand Prix турнир в категория до 70 кг, който ще изправи един срещу друг 8 топ бойци от леката дивизия в директна елиминация. Участниците в най-тежкия формат в бойните спортове ще се впуснат в битка за шампионската титла, като победителят ще си осигури не само престижно отличие, но и място в историята на международната верига. Очаквайте скоро информация за състезателите, сред които ще има и класни български кикбоксьори.
Звездният реферски и съдийски състав на веригата включва легенди от световния кикбокс като Ернесто Хуст, шихан Семи Шилт, Анди Зауер, Алберт Краус и още реномирани имена в бойните спортове. Те ще бъдат специална част от атмосферата на спортното събитие в Пловдив, заедно с редица международни звезди и специални гости.
Античен театър Пловдив
19:30 часа
LAZY MOTIONS by Kas at Bally Club
Очаквай силно парти, много настроение и музика, която държи дансинга жив цяла нощ
Bally Club
21:00 часа
ВЗРИВ, СТРЪК, SNADE + Vintage & Vinyl базар @ Галерията
Приятели, събираме на едно място винили, редки винтидж находки и безкомпромисната енергия на местната ъндърграунд сцена, с цел да си прекараме един прекрасен айляшки ден.
14.00 часа – Vintage & Vinyl базар с нашите приятели от Lunetteс Hunters & Friends
19.00 часа – Концерт с ВЗРИВ, СТРЪК и SNADE
Двора на Галерията (Ателиетата)
ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ Quartet Live
Димитър Карамфилов е добре познат на публиката като контрабасист в редица успешни проекти с изпълнители като Хилда Казасян, Живко Петров, Белослава и още много ярки имена от българската музикална сцена. Именно затова неговите клубни участия като лидер на собствен проект са по-скоро рядкост — и всяка такава среща с публиката носи особена стойност.
След два албума с авторска музика, Карамфилов насочва вниманието си към живото звучене на тези композиции — музика, в която модерният джаз се среща с ясни мелодични линии, пространство за импровизация и силно ансамблово взаимодействие.
На 30 Май във „JazzInsights“ – Пловдив ви очаква концерт с авторска музика, аранжирана специално за този квартет.
На сцената:
Димитър Карамфилов – контрабас
Петър Момчев – саксофон
Константин Костов – пиано
Атанас Попов – барабани
Очаква ви вечер с енергията, свободата и близостта, които само живият джаз може да създаде.
Рядка възможност да чуете този състав в интимната атмосфера на клубната сцена.
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
31 май
Момче и вятър
„Момче и вятър“ – съвременен куклен спектакъл за силата на упоритостта, справедливостта и смелостта, който вдъхновява зрители от всички възрасти.
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
Ден на детето в Пловдив пред музея – 31.05.2026г. – Елате да се забавляваме!
Каним всички деца и родители да отпразнуваме заедно най-усмихнатия празник – Деня на детето!
Подготвили сме цял ден, изпълнен с:
много игри и забавления
арт работилници
срещи с любими герои и маскоти
изненади и награди
весели моменти за цялото семейство
Как ще протече приключението?
Всеки посетител започва своето забавно пътешествие от Информационната шатра, където ще получи специален талон с всички приключения и активности, които го очакват.
На всяка тематична шатра децата ще участват в различни игри, предизвикателства и занимания. След успешно премината активност ще получават точка в своя талон.
А когато съберат всички точки, участниците трябва да се върнат обратно на Информационната шатра, да предадат попълнения талон и да получат своята награда!
Очакват ви много усмивки, игри и незабравими емоции за цялото семейство!
За първи път в Пловдив ще можете да се срещнете с любимите маскоти Лео и Huxy!
Специалните ни гости – Лео и Huxy , ще очакват всички деца и родители във веселия фото кът, където ще има много усмивки, прегръдки, танци и незабравими снимки!
Маскотите ще раздават подаръци, ще забавляват децата и ще създават истинска празнична атмосфера през целия ден.
А това не е всичко!
Всеки, който се снима с Лео и Huxy и качи снимката си в социалните мрежи с хаштаг @huxymascots, ще участва в томбола за ваучер на стойност 100 EUR за пазаруване от сайта!
Дондукова градина
10:00 часа
Детски празник с Fantasy Не-Музеят на Пловдив в Марково Тепе
Кой казва, че Денят на детето трябва да се празнува чак на първи юни?
Защо да чакаме, когато можем да започнем с празнуването още на 31 май?
Не-Музеят излиза от своите зали, за да превземе Терасата на Mall Markovo Tepe и да я превърне в територия на чистата фантазия. Приготвили сме ви ден, в който правилата на скуката не важат, а Пловдив разкрива своите най-смешни и забавни тайни.
Очаква ви програма, пълна с фантастични приключения:
– Куклен театър с гигантска Pop-up книга: Пътешествайте с Котарана и Павенци из кварталите на града.
– Фантастични работилници: Зони за бъдещи инженери, луди лаборанти и смели творци. Ще строим, ще експериментираме и ще създаваме неща, които светът още не е виждал.
– VR преживяване: Сложете очилата и скочете право в Планета Майна Verse – Пловдив от бъдещето ви очаква.
– Музиката на Пловдив: Станете DJ и миксирайте звуците на града в собствена мелодия.
– Селфи зони: Станете официално „Кралят на Айляка“ или се снимайте с най-големите градски чешити.
– Игри с награди: Тествайте рефлексите си на „Бутона на късмета“ или точната ръка с рингове
– Рисуване на лица с Pretty Club – децата ще се преобразяват като фантастични същества
– Бар зона със свежи лимонади от Heartmade Lemonade
– Игра на настолната игра „Град на лъжите“.
Mall Markovo Tepe
10:00 часа
Винил Базар с плочата на MMTV
На 31 май Не-Музеят на Пловдив превръща пространството си във винил убежище за меломайни, колекционери и хора, които още помнят как се чакаше любимият клип по MMTV.
Специален акцент на събитието ще бъде двойният винил „Телевизия ММ – Концертът“ — лимитирано издание с 15 ремастерирани изпълнения от историческия концерт за 20 години MMTV в зала 1 на НДК.
На една плоча се събират едни от най-обичаните български песни, нови аранжименти, големи гласове и онази енергия, която цяло поколение още носи в слушалките си.
В базара ще се включат още:
MyVinyl
Underground Vinyl Market
Soul Searching
…със специално подбрани колекции, редки находки и плочи за дълго ровене, слушане и влюбване.
Ако музиката за теб не е просто фон, а спомен, време и усещане — това е твоето място.
Fantasy – Не-Музеят на Пловдив
14:00 часа
Детски панаир на занаятите
Събитието ще даде вълнуващ предпразничен старт на детските тържества на 31 май на Улицата на занаятите — ул. „Стръмна“ №1, 1А, 2 и 3 в Стария град. Децата ще имат възможност да се докоснат до магията на българските традиции и да се включат в безплатни демонстрации и практически занимания, водени от опитни майстори-занаятчии. По време на панаира ще бъдат представени традиционните занаяти, които се изучават в Занаятчийско училище – Пловдив: художествена керамика- мозайки, художествена обработка на дърво и дърворезба, художествени тъкани – вертикален стан, изработка на накити, художествена керамика-грънчарско колело, иконопис, пекарство и сладкарство, удожествени тъкани – плъсти, рисуване върху стъкло и художествено плетиво.
Улица на занаятите
10:30 часа
ПЛОВДИВ: Изплети си с пръсти ГИГАНТСКА ЖАБА
Миналата година направихме жабите в София…
и Пловдив полудя.
Месеци наред ни питахте:
“Кога ще има жаби в Пловдив?”
Е, чухме ви.
Сега имаш шанс да си изплетеш
своята гигантска жаба – само с ръцете си.
Без куки.
Без игли.
Само прежда, уют и едно много приятно “забавяне” на времето.
Представи си това:
3 часа, в които забравяш за всичко…
и просто създаваш.
И накрая си тръгваш с огромна, мека жаба, направена от теб.
Local Vinyl Bar, Капана
13:00 часа
Османското наследство на Пловдив
Free Plovdiv Tour ви кани на обиколка, посветена на османското наследство на Пловдив. Ще поговорим за сградите, имали ключово значение в живота на Филибе, за ежедневието на хората и ще се разходим из популярни и по-малко известни забележителности в града, свързани с този период от историята на Пловдив.
Записването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Молим да заявите своето участие чрез съобщение до Free Plovdiv Tour или на info@freeplovdivtour.com.
Предвидено е посещение на Джумая джамия и Имарет джамия. Дамите, които ще се включат в обиколката, е добре да предвидят шал за покриване на косата при влизане в храмовете.
Сутрешната обиколка от 11 часа е запълнен.
Туристически информационен център
18:00 часа
CLASSIC IMPRO TRIO
БЕНДЖАМИН ШМИД – цигулка (Австрия)
АНТОНИ ДОНЧЕВ – пиано
ГЕОРГ БРЕЙНШМИД – контрабас (Австрия)
Епископската базилика на Филипопол
18:30 часа
