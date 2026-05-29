Министърът на културата с писмо за тапетите в „Св. Възнесение“

Организацията „Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство“ изпрати тази седмица позиция срещу унищожаването на стенописи в паметници на културата, чрез замяната им с принтове. От организацията, водена от художника Владо Руменов, са изпратили позиция против практиката до директора на НИНКН, министъра на културата, комисията за медии и култура в Народното събрание, дирекция „Вероизповедания“, патриарх Даниил и митрополит Николай.

Като следствие от статията в „Под тепето“, те пишат загрижени за стенописите, „изпълнени през 1967/68 г. от Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров, Невена Кожухарова и други класически български художници, чиито произведения са признати за паметници на българската култура, са унищожени посредством залепването на печатани тапети с религиозни сцени върху оригиналната стенопис“. Акцентирайки, че това се превръща в практика, те настояват за реакция от различните институции в държавата за защита на това културно наследство:

„Това се случва вече за втори път в Пловдив, след като през 2011 г. митрополитския храм „Св. Марина“ – една прославена църква, с орнаментика от Харалампи Тачев, бе вандализирана по същия начин – облепване с печатани тапети.

Според Конституцията религиозните деноминации в България са независими от държавата институции. От друга страна, техните храмове в по-голямата си част са строени и изписвани с волните пожертвувания на религиоизните общности. В този смисъл те са собственост на общностите повече отколкото на деноминациите.

От трета страна, архитектурата и стенописите им са свидетелства за културното развитие и без да са обявени официално за паметници на културата, те са такива. Обръщаме се към Вас с молба да инициирате обсъждането на изложения проблем между институциите, които имат пряко отношение към него.“