Архивите разказват: „Ален мак“ – от първата българска парфюмерийна фабрика до края на една индустриална епоха
През февруари 2026 г. започна събарянето на сградите на бившия козметичен гигант „Ален мак“ на ул. „Васил Левски“ №148 в Пловдив. Така постепенно изчезва от градския пейзаж един от символите на българската индустрия – предприятие, което повече от век носеше аромата на модерността, амбицията и предприемчивостта.
Началото: мечтата на един 30-годишен индустриалец
Историята започва през 1892 г., когато Антон Папазов основава в Пловдив Първата българска парфюмерийна фабрика „А. Папазов“. Още на Първото българско изложение в града фабриката печели златен медал. Следват отличия от Анверс (1894), Париж (1900), Сейнт Луис (1904) и Лондон (1905) – признание, което поставя българската козметика на световната карта.
На снимката вдясно: Българската палата на Изложението в Париж през 1900 г. където фабрика „Антон Папазов“ Пловдив печели златен медал.
Асортиментът е впечатляващ за времето си – одеколони, парфюми, кремове, помади, пудри, пасти за зъби, бои за коса, лосиони, глицеринов крем и дори модерен фиксатор за мустаци.
галерия: сн.1- дамски парфюм „Сигнатюр“; сн.2-иизвестния мъжки одеколон „Магнит“, който се произвежда от създаването на фабриката до 80-те години на XX в.; сн.3-шише за парфюм на фабриканта Антон Папазов/източник Божидар Тотев „Енциклопедия на Пловдив“.
Амбалажът се внася от Франция, кремовете се продават в порцеланови бурканчета, а парфюмите – в изящни стъклени флакони с цветни етикети.
С усет към маркетинга Папазов организира първите български конкурси за красавици, а имената на победителките дават на негови аромати. През 1929 г. той получава царска грамота за придворен доставчик. Любопитен факт е, че именно негова е марка №1 в първия бюлетин за индустриална собственост в България – „Млечен сапун“, регистрирана на 15 април 1904 г. Тази регистрация поставя началото на защитата на индустриалната собственост в България в началото на XX век.
Разцвет и национализация
През 20-те и 30-те години фирмата практически няма конкуренция у нас. Фабриката се разширява през 1900 г., а между 1930 и 1939 г. се модернизира и създава десетки нови продукти, сред които прочутият одеколон „Магнит“(виж галерията горе).
Снимка: Пламен Кочев/архив
След 1947 г. предприятието е национализирано, а през 1950 г. получава името „Ален мак“. От 1970 г. се помещава в нова сграда на Карловско шосе. През 1976 г. след обединение с фабрики за метален амбалаж и хартиени опаковки заводът се превръща в мощен производствен комплекс.
„Ален мак“ използва над 200 ароматични материала и повече от 100 основни суровини. Производството варира от едросерийно (пасти за зъби) до дребносерийно (пудри, червила, шампоани). Сред най-популярните продукти са пастата за зъби „Поморин“, кремът за бръснене „Каро“, избелващият крем „Ахромин“ и детският шампоан „Кря-Кря“.
В разцвета си заводът осигурява работа на около 1300 души и изнася продукция в над 40 държави, особено в СССР и страните от ОНД. През 1967 г. е удостоен с орден „Червено знаме на труда“. Любопитен щрих от социалистическата епоха – в предприятието се произвежда и храна за космонавти.
Упадъкът
След промените започват неуспешни опити за приватизация, натрупват се дългове, а след 2005–2006 г. компанията губи ключовите си руски пазари.
Бившият завод сменя притежателите си в рамките на три основни етапа:
Държавен период (до 2002 г.): Държавата притежава мажоритарния дял (75%), докато приватизацията се отлага многократно заради съдебни спорове с кандидати като „Канотранс“.
Ерата на Петър Терзиев (2002 – 2011 г.): През 2002 г. мажоритарният пакет е купен от „Ефектен унд Финанц – България“ (свързана с Петър Терзиев, зет на бившия премиер Георги Атанасов) за 5,5 млн. долара. През този период компанията емитира облигационни заеми, които по-късно не може да обслужва.
Несъстоятелност и разпродажба (след 2011 г.): През 2011 г. Пловдивският апелативен съд обявява завода в несъстоятелност поради огромни дългове към банки и облигационери. Синдиците започват разпродажба на активите на части – машини, сгради и търговски марки (като „Поморин“ и „Ахромин“).
През 2013 г. „Рубелла Бюти“ придобива голямата част от търговските марки на „Ален мак“.
Краят на една индустриална епоха
През 2022 г. теренът и сградният фонд на ул. „Васил Левски“ са придобити от новосъздаденото дружество „Ален Мак Пловдив“ ЕООД с цел превръщането им в здравен и бизнес център.
Днес сградите на някогашния козметичен гигант в Северната индустриална зона се разрушават.
Името „Ален мак“ обаче остава в градската памет – в топонимията, в спомените на поколения пловдивчани и в ароматите, които десетилетия наред са били част от ежедневието на българите.
От първата българска парфюмерийна фабрика до индустриален лидер и накрая до празен терен – историята на „Ален мак“ е разказ за предприемчивост, държавна индустриализация, преход и неизбежната трансформация на града. Архивите пазят фактите. Пловдив – спомените.
13 коментари
Certain fabrics or accessories can leave stains if left in contact with the best sex dolls’ surface for an extended period. Choose appropriate clothing, test materials carefully when necessary, and follow the manufacturer’s cleaning recommendations.