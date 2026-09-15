Производството на спасителни салове от Радиново е преместено в Тайланд, но бизнес услугите на компанията остават край Пловдив

След 12 години и половина производство Viking Life-Saving Equipment затвори завода си в Радиново. Последният производствен ден е бил 30 юни, а производството на спасителни салове и морски евакуационни системи вече се прехвърля в Тайланд. Новината е потвърдена от датската централа на Viking пред „Капитал“.

„Производството на спасителни салове и морски евакуационни системи от България се прехвърля и консолидира в съществуващото производствено предприятие на Viking в Тайланд“, посочват от компанията пред изданието. Като причина се посочва стратегически преглед на производствената мрежа, който трябва да опрости структурата и да подобри използването на капацитета.

Затварянето засяга 57 души, заети в производството. Това обаче не означава край на бизнеса на Viking край Пловдив.

Около 200 от досегашните близо 250 служители остават на работа в центъра за глобални бизнес услуги на компанията. Той е създаден през 2017 г. и обслужва над 30 звена на Viking по света – във финансите, продажбите, глобалната верига на доставки, дигиталните дейности и човешките ресурси.

Именно услугите вече са основната част от местния бизнес. През 2025 г. българското дружество отчита 38.7 млн. евро приходи, като 57% от тях са от услуги. Печалбата достига 664 хил. евро.

От 2014 г. до преместването в Тайланд

Viking започва производство в Радиново в началото на 2014 г. През 2017 г. компанията изгражда собствена фабрика за около 12 млн. евро. В края на 2024 г. започва и проект за енергийно обновяване на стойност 1.2 млн. евро, 40% от които са по Плана за възстановяване и устойчивост.

В последния отчет на дружеството от май 2026 г. се очакваше производството и продажбите през тази година да бъдат на сходни или по-високи нива спрямо 2025 г.

Въпреки това производствената дейност в България е прекратена, а мощностите се консолидират в Тайланд.

За Viking България обаче остава важна част от глобалната ѝ структура – вече не като производствен център, а като място за международни бизнес услуги.