Проговори бивш „ученик“ на Ивайло Калушев

Източник: OFFNews

Валери – мъжът, нарочен от майка си София Андреева за моралния убиец на мъжете от хижа Петрохан, даде интервю за Мария Черешева и Атанас Чобанов от BIRD.BG.

Валери е на 31 години, той е бивш „ученик“ на Ивайло Калушев. Валери свидетелства два пъти за сексуални посегателства над него още през 2022 г. Дава и подробни показания пред МВР след убийствата в Петрохан и Околчица:

„Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.. защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков, който понастоящем вече е починал.“ “Щеше ми се да се направи разследване и да се предотврати, ако нещо се случва. Общо става въпрос за четири контакта със службите, като конкретно за случая “Петрохан” съм имал два разпита“.

31-годишният мъж свидетелства отново, но чак на 4 февруари 2026 г., два дни след като Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са открити мъртви до хижа Петрохан. Отново го разпитват на 10 февруари, след смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и непълнолетния Александър до връх Околчица, като снемането на показания продължава над пет часа.

Видеозаписи показват какво се е случило в „Петрохан“

Показанията

Ден по-късно, показанията му от 4 февруари са огласени от медии, включително с неговото име, а майка му София дава интервю в предаването на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова “Дневен ред”, в което тя оправдава Калушев и общността му и посочва сина си като “морален убиец” на мъжете от хижа Петрохан.

През 2022 г. младият мъж дава подробни сведения за живота си с Иво Калушев, за сексуалните си взаимоотношения с него, започнали, когато е бил на 15 години, както и за огромни дарения, които е превеждал на своя гуру и приближените му. Моли за конфиденциалност.

“Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случило”. “Аз се страхувах от него…., да не намеси други хора…може би дори за живота си, бих казал”. “Опасявах се това заявление да не достигне до майка ми, за да няма изтичане на информация до Калушев, с който тя беше изключително близка и най-вероятно тя ще му каже и той ще вземе мерки за прикриване”.

Валери не отрича, че редовно е пушел марихуана, но не се определя като наркозависим:

“Наистина не бях тръгнал по хубав път, но да бъда изкарван все едно съм бил на прага на лудостта, или абсолютно окаяно човешко същество, това просто не е така”.

Свидетелства за сексуални посегателства

По думите на Валери, майка му му е предлагала да го запознае с Ивайло Калушев, още когато е на около 12 години. Тогава обаче детето не проявява интерес. Няколко години по-късно обаче той се оказва едно от първите деца, заживели в компанията на Калушев.

Валери твърди, че Калушев е започнал сексуалните си контакти с него още в Краево, малко село в Софийска област, където младежът живее с Калушев и мъж и жена, приближени на Калушев.

По спомени на Валери, тогава той е бил на 15 или 16 години, като преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът твърди, че е бил сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата.

Според младия мъж, е твърде възможно и приближените на Калушев да са знаели за техните взаимоотношения, докато е бил дете, особено, когато са пътували заедно на яхта през Атлантическия океан.

“Мен ме беше много срам и винаги гледах да го прикривам, докато на него [Калушев], като че ли не му пукаше толкова. Според мен те може би са знаели”. “Той беше мъж в зряла възраст и дори го възприемах като бащина фигура в началото. Колкото е да е гнусно в контекста на всичко, което се случи след това”.

Над един милион лева приношения

Според Валери, семейството му е закупило къщата в Краево, където около половин година живее с Калушев и хората от най-близкия му кръг.

Семейството му, което има успешен бизнес, прави многобройни дарения, които в общността се наричат “приношения”, с които закупуват лодка и имоти в Мексико.

По думите на Валери, семейството му е дарило над един милион лева на Калушев и приятелите му. Когато младежът навършва 18 години, пътува до България, за да източи спестовните сметки, заделени за образованието му.

Младежът твърди, че склоняването към даряване също минава през процес на манипулации и някой път даже и натиск. Така, другите членове на групата също продават коли и имоти, за да “допринесат”: “Всеки, каквото имаше, го продаде”.

“За мен това определено е секта, сега вече като мина известно време и се дистанцирах от тях, за мен това е ясно”.

„Раздут балон“

Той и не отрича, че Калушев е бил изключително добър спелеолог и гмуркач, но смята, че около бизнес успехите на “сектата” е бил “раздут балон”:

“Заблудата винаги е била че дейността на Diving Mexico e изключително успешна и се изкарват пари… Истината е, че тогава не правехме кой знае какви курсове, особено за хора извън близката общност. Реалните клиенти, които сме имали, като изключим разни българи които са идвали покрай спиритуалното или планинските кръгове или други хора, които са идвали на гости… се броят на пръсти“.

Валери е на мнение, че в Мексико “сектата” не се е занимавала с природозащитна дейност. Той си спомня за масова сеч в имотите им с цел строеж, както и за случай, в който са избили прилепите от подводната пещера, която развиват като туристически обект: “Аз лично ги горих на клада”.

Оръжията

Валери си спомня, че още в къщата в Краево е виждал оръжия, скрити в тайници:

“Когато го попитах [Калушев] за тези оръжия, той каза, че те са със заличен номер. Аз тогава не разбрах какво значи това. Той каза: за защита”. “Бих казал, че винаги е имал едно увличане към техника, оръжия и този тип неща. Като цяло доста неща тогава са ми правели впечатление, които сега си ги обяснявам с това рейнджърство, в което е прераснало”.

Ревност

Валери разказва, че влошаването на отношенията му с Калушев е продължителен процес, свързан отчасти и с постоянното склоняване към дарения от семейството му. По думите му е имало чести скандали, като в един момент той е почнал да се самонаранява.

“Но конкретно за Ники, още с идването му на мен започна да ми светва лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той [Калушев] не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък.”

По негови спомени, “ламата” му отговаря, че на детето “ще му се помогне” и го обвинява в ревност.

“Аз наистина усещах и завист, и ревност. Той [Николай Златков] много бързо се превърна в нов фокус. Знам колко е болно това, защото най-вероятно с него се случвало същото, като с мен”., казва той. “За Ники ми е най-тъжно, защото той никога не е имал нормално детство”, категоричен е мъжът.

Днес Валери води пълноценен живот, има постоянна работа и приятелка.

Според разказа му, през 2025 г. с него се свързва и бащата на полубрата на Николай Златков, който се притеснява за второ си дете, също изпратено в хижата в Петрохан.

“Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности”, каза Валери.