Апелативният съд в Пловдив решава дали да освободи Славчо Мегеров

Обвиняемият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов обжалва задържането си под стража

Апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде освободен от ареста. Той е обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена и президент на футболния клуб „Ботев“ – Пловдив, Илиян Филипов.

Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищен комплекс в Пловдив. След разследването обвинение за убийството беше повдигнато срещу Мегеров, който към момента е задържан под стража.

Кой е Славчо Мегеров: От затвора до бизнес отношения с Филипов

Според разследващите обвиняемият и жертвата са се познавали, били са близки и са имали общ бизнес. По информация на полицията двамата са се срещали около две седмици преди убийството.

Илиян Филипов и Славчо Мегеров се срещнали две седмици преди убийството

Мегеров има три предишни присъди – за грабеж, умишлено убийство и кражба.

Решението на Апелативния съд ще определи дали обвиняемият ще остане в ареста, или мярката му за неотклонение ще бъде променена.