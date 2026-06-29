Любимият летен фестивал „Кино под звездите“ продължава да радва пловдивчани и гостите на града с вълнуваща филмова селекция и през целия юли. Шестото поредно издание на събитието стартира на 17 юни, като вече гостува в парковете „Младежки хълм“, „Райчо Кирков“ и „Белите брези“ (кв. Кючук Париж). До 30 юли градските зелени пространства ще продължат да се превръщат в огромни киносалони под открито небе.

Традиционно фестивалът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г., като се финансира по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“. Тази година организаторите от „Проксима Видео“ ООД са подготвили качествена селекция от български и международни заглавия – комедии, драми, биографични ленти, както и специални детски и анимационни филми за най-малките. Те канят всички пред екрана, за да споделят прохладата на пловдивските вечери в компанията на доброто кино.

Входът за всички прожекции е напълно свободен, а началният час е 21:15 ч. За да бъде изживяването още по-пълноценно, преди всяко основно заглавие ще бъде излъчван специално селектиран късометражен филм. „Кино под звездите“ остава вярно на традицията да обединява хората и да предлага качествено изкуство за малки и големи сред зеленината на Пловдив.

Вземете одеяло, приятели и добро настроение и заповядайте!

ПРЕДСТОЯЩО В ПРОГРАМАТА (Начален час: 21:15 ч.)

ПАРК „КАМЕНИЦА“

2 юли (четвъртък): „Диви ягоди“ (Комедия / България)

3 юли (петък): „България Amore Mio“ (Комедия / Италия, България)

ЛЯТНО КИНО „ОРФЕЙ“

5 юли (неделя): „Балканска сватба“ (Романтична комедия / Сърбия, Хърватия)

РОТАРИ ПАРК „ТРАКИЯ“

9 юли (четвъртък): „Великото пътешествие 3“ (Анимация, семеен)

10 юли (петък): „Чарли Суперкучето“ (Анимация, семеен)

ПАРК „ЛАУТА“

16 юли (четвъртък): „Далиленд“ (Биографичен / Франция, САЩ)

17 юли (петък): „Перфектни непознати“ (Комедия / Италия)

ПАРК „РУЖА“

23 юли (четвъртък): „Пакет вечност“ (Черна комедия / България)

ПАРК „ПРОСЛАВ“

24 юли (петък): „Почивката 2: На море“ (Комедия / България)

ПАРК „РИБНИЦА“