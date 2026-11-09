Над 70-годишните дървета в район „Южен“ ще бъдат санитарно оформени заради заболявания и риск от вътрешно гниене

ОП „Градини и паркове“ започна санитарно оформяне и обезопасяване на дърветата по ул. „Георги Кондолов“ в район „Южен“. Дейностите обхващат цялата улица, от кръстовището с ул. „Димитър Талев“, и трябва да приключат до края на седмицата.

По протежението на улицата преобладават софори, известни още като японски акации. Голяма част от тях са на повече от 70 години и са засадени в края на 50-те години на миналия век.

С напредването на възрастта част от дърветата развиват заболявания и структурни увреждания, които застрашават устойчивостта им. Сред рисковете е развитието на дървесноразрушаващи гъби, причиняващи вътрешно гниене на стволовете и клоните.

„Целта ни е да премахнем опасните и компрометирани клони и да оформим короните до здрава дървесина, като същевременно запазим максимално дърветата“, заяви директорът на общинското предприятие Радина Андреева.

От „Градини и паркове“ посочват, че санитарната намеса е необходима за поддържането на застаряващата дървесна растителност и за ограничаване на риска от падане на клони при силен вятър и неблагоприятни метеорологични условия.