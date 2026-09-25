Празникът на Кючука събира Пловдив за три дни с музика, фолклор и занаяти

Третото издание на празника започва днес в парк „Стуенец“ и ще продължи до 27 септември

Три дни български фолклор, музика, занаяти и забавления очакват жителите и гостите на район „Южен“. От днес, 25 септември, до неделя, 27 септември, парк „Стуенец“/„Райчо Кирков“ се превръща в сцена на третото издание на „Празникът на Кючука“.

Програмата е насочена към цялото семейство и събира на едно място фолклорни изпълнения, концерти, хоротеки, традиционни занаяти, фермерски продукти, детски занимания и спортни инициативи.

На празничната сцена през трите дни ще се представят танцови състави, училища, детски градини и самодейни формации, а вечерната програма е посветена на музиката и концертните изпълнения.

Сред атракциите са и занаятчийски алеи с ръчно изработени изделия и традиционни български занаяти. Посетителите ще могат да разгледат и фермерски продукти, както и да се включат в различни занимания.

За децата са предвидени работилници, игри и творчески активности, а спортната програма е насочена към участници от различни възрасти.

На място ще има и кулинарна зона с храна, приготвена от професионални готвачи.

„Празникът на Кючука“ се провежда за трета поредна година. Организаторите го представят като възможност за среща между различни поколения чрез музиката, танца, традициите и общите занимания.

Входът е свободен.

📍 Къде: парк „Стуенец“/„Райчо Кирков“, район „Южен“, Пловдив

📅 Кога: 25–27 септември 2026 г.