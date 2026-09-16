Вандали налазиха реконструирания парк в Кючука

Разширението на детската площадка в „Кронщад“ в район „Южеен“ приключи в началото на месеца, днес вече паркът осъмнаа с потрошени 24 разпръсквача от новата поливна система

Само дни след като приключи поредното обновяване на парк „Кронщад“ в Кючука, вандали са потрошили част от автоматизираната му поливна система.

24 разпръсквача са разбити, а десетки други са умишлено разместени, съобщи кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев.

Иронията е, че само преди две седмици беше обявено приключването на разширението на детската площадка в парка. Площта ѝ беше увеличена с 400 кв. м, а зоната беше оборудвана с нови съоръжения и обезопасена с ударопоглъщаща настилка.

Самият парк беше цялостно облагороден, включително с нова автоматизирана поливна система, която сега отново е обект на вандалска атака.

От район „Южен“ вече са подали сигнал до Първо районно управление за установяване на извършителите.

От администрацията призовават гражданите, които са станали свидетели на случилото се, да подадат информация. Помощ могат да окажат и записи от видеорегистратори на автомобили, паркирани в близост до парка.

Поредният ремонт на общинска инфраструктура очевидно ще започне не с ново подобрение, а с възстановяване на вече направеното.