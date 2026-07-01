Стартират пътни ремонти в Южен, призовават шофьорите да използват обходни маршрути

Дейностите са част от подготовката на транспортните връзки към пробива под Централна гара

От 1 юли започват пътни ремонти в район „Южен“, които ще доведат до временни промени в организацията на движението в квартал „Кючук Париж“. Строителните дейности са свързани с разширяване на уличната мрежа, преместване на велоалея и изграждане на нова светофарна уредба, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Проектът предвижда разширяване на пътното платно на ул. „Калиакра“ в участъка между ул. „Димитър Талев“ и ул. „Бяло море“, преместване на съществуващата велоалея и изграждане на нова светофарна уредба на кръстовището на ул. „Димитър Талев“ и ул. „Калиакра“. Промените са част от подготовката на транспортните връзки към пробива под Централна гара.

Според общината реализацията на проекта ще подобри връзката между район „Южен“ и централната част на Пловдив, ще облекчи трафика по основните булеварди и ще създаде нови транспортни коридори с по-голяма пропускателна способност.

Къде ще има ограничения?

Ремонтът ще се изпълнява поетапно от 1 юли до 30 октомври 2026 г., като движението ще бъде ограничавано в следните участъци:

ул. „Калиакра“ – от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Бяло море“;

ул. „Димитър Талев“ – от ул. „Калиакра“ до ул. „Апостол Войвода“ и от ул. „Апостол Войвода“ до ул. „Бяло море“;

ул. „Петко Войвода“ – от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Бяло море“.

От община Пловдив призовават шофьорите да използват обходни маршрути и да се съобразяват с временната организация на движение през периода на строителните дейности.