Защо се разболяваме по-често през есента и как да се предпазим

Студеният и сух въздух, затворените помещения и връщането към обичайния работен ритъм създават условия за по-лесно разпространение на вирусите

С настъпването на есента все повече хора се оплакват от хрема, кихане, кашлица и отпадналост. Причината не е само в по-ниските температури. Промените в ежедневните навици, престоят в затворени помещения и близкият контакт с повече хора също улесняват разпространението на сезонните инфекции.

Според общопрактикуващия лекар д-р Ники Рамскил, основател на клиниката The Female Health Doctor, есента и зимата са периоди, в които вирусите, причиняващи грип и обикновена настинка, се разпространяват по-лесно. В коментар пред британското издание The Independent той посочва няколко фактора, които обясняват защо по това време на годината често се чувстваме неразположени.

Студът и сухият въздух влияят на защитата на носа

Лигавицата на носа е една от естествените бариери срещу вирусите. Студеният и сух въздух може да я изсуши и така да отслаби защитната ѝ функция, обяснява лекарят.

Сезонните инфекции обаче се причиняват от различни вируси. Грипът е резултат от заразяване с грипни вируси, докато обикновената настинка най-често се дължи на риновируси. През есента и зимата се срещат и инфекции с коронавируси, включително COVID-19, както и норовируси.

Ваксинацията срещу грип намалява риска от заболяване от грип, но не предпазва от обикновена настинка.

Повече хора на едно място, по-малко проветряване

С понижаването на температурите прекарваме повече време в офиси, училища, градски транспорт и други затворени пространства. Често държим прозорците затворени, което ограничава проветряването и улеснява натрупването на вирусни частици във въздуха.

Връщането към работа и училище след летните отпуски също увеличава контактите между хората. Децата са особено активни в разпространението на инфекции в семейството, тъй като имат близък контакт със съучениците си и могат да пренасят вируси вкъщи.

Недоспиването и стресът също имат значение

Есенният период често носи по-натоварен график и повече ежедневни ангажименти. Когато към това се добавят недостатъчният сън и небалансираното хранене, организмът може да бъде по-трудно подготвен да се справя с инфекциите.

Сред обичайните симптоми на настинката са запушен или течащ нос, кихане, болки в гърлото, дрезгав глас, кашлица и умора. Възможни са още температура, мускулни болки, промени във вкуса и обонянието, както и усещане за натиск в ушите и лицето.

Как да намалим риска от заболяване

Д-р Рамскил препоръчва няколко основни мерки, които могат да помогнат през студените месеци:

Проветрявайте редовно помещенията, в които прекарвате продължително време.

помещенията, в които прекарвате продължително време. Мийте ръцете си често и почиствайте повърхностите, които се докосват постоянно – бюро, телефон и клавиатура.

и почиствайте повърхностите, които се докосват постоянно – бюро, телефон и клавиатура. Осигурявайте си достатъчно сън и се хранете разнообразно.

и се хранете разнообразно. Излизайте на чист въздух , вместо да прекарвате целия ден в затворени пространства.

, вместо да прекарвате целия ден в затворени пространства. Обличайте се подходящо за времето , за да поддържате телесната си температура.

, за да поддържате телесната си температура. Обмислете ваксинация срещу грип, особено ако попадате в рискова група, като се консултирате с лекар.

Макар сезонните инфекции да са често срещани през есента, добрата хигиена, редовното проветряване и разумният режим на почивка могат да помогнат за ограничаване на риска от заразяване.