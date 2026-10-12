Хиляди посетители се събраха край Араповския манастир, над 40 производители от Пловдивска област представиха продукцията си

Националното земеделско изложение „Даровете на Тракия“ събра производители, занаятчии и гости от цялата страна

Хиляди посетители се събраха през уикенда край Араповския манастир „Св. вмчца Неделя“ до Асеновград за първия ден на Националното земеделско изложение „Даровете на Тракия“. Над 40 производители от Пловдивска област представиха местни продукти и земеделска продукция.

Събитието събра производители от 18-те общини в Пловдивска област. Програмата включваше представяне на местни храни и земеделски продукти, кулинарни дегустации, работилници по традиционни занаяти и музикални изпълнения.

Президентът Илияна Йотова беше официален гост на откриването на изложението.

Молебен за плодородие и българските земеделци

По благословение на Пловдивския митрополит Николай благодарственият молебен за изобилие на българските земеделци беше оглавен от Белоградчишкия епископ Поликарп. В богослужението участваха игуменът на Араповския манастир архимандрит Максим, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов и духовници от Пловдивска епархия.

По време на посещението си Илияна Йотова разгледа манастирския храм и стенописите му. От светата обител съобщават, че президентът е изразила възхищението си от историята и духовното излъчване на манастира и е обещала да го посети отново. Игуменът д-р Добромир Костов ѝ е подарил кошница с манастирска продукция и местни занаятчийски изделия.

Земеделието е сред водещите отрасли в Пловдивско

В Пловдивска област са регистрирани около 7500 земеделски производители, сочат данни, представени от областния управител Георги Янев на съпътстващия дискусионен форум „Бъдещето на българското земеделие – политики, конкурентоспособност и устойчивост“, проведен на 9 октомври в Пловдив.

снимка: Областна Администрация Пловдив

По данни на Областната администрация в региона се отглеждат над 43% от доматите и 40% от българския пипер. Лозовите насаждения заемат повече от 78 000 декара, а маслодайните рози – над 12 000 декара. Хранително-вкусовата индустрия в Пловдивския регион формира 20% от готовата хранителна продукция на страната.

Изложението „Даровете на Тракия“ цели да популяризира местното производство, земеделските традиции и занаятите в региона.

Снимки: Араповски манастир ,,Св. вмчц. Неделя“