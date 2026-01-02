Какво да правим в Пловдив (02.01– 08.01)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

02 януари

DRUM AND BASS @ LIQUID WITH NODAPSKILLS

Добре дошли в BASS RUSH — нощта, в която BPM остава висок, басът остава нисък, а тълпата не спира да се движи. Това е пълноценно превземане на дръм енд бейс, създадено за рейвъри, любители на джъмп-ъп, ликуид флоутъри и всеки, който процъфтява с бързи ритми и мръсни дропове.

Liquid, Club and Venue

22:00 часа

03 януари

Милена Славова – на живо в БезистенЪ

Най-успешната дама на Българския рок, да си го кажем-Кралицата на БГ рока, ще открие сцената за 2026г. с лайв в Безистень! Едва ли има нужда от представяне, вземете си доброто настроение и да открием концертите за Новата година с нещо яко!

Клуб БезистенЪ

20:00 часа

XRaydio All Stars

An exclusive jam featuring some of XRaydio’s top DJs!

https://xraydio.net/

Клуб Фарго

20:00 часа

ENPIC at Bally Club

Събота, 03|01, се потапяме в уникалната музикална селекция на ENPIC!

Bally Club

21:00 часа

04 януари

Birthday concert @Bee Bop Café | 04.01

Не е тайна, че Мирослава Кацарова обича да пее на рождения си ден.

Винаги е заобиколена от приятели на сцената и традиционните за 4 януари концерти се превръщат във вълнуващи празници.

От години, Мира има щастието да работи с изключителни артисти, които и този път ще отпразнуват рождения ѝ ден в едно от най-уютните пространства за джаз в Пловдив – Вее Вор Café:

Мирослав Турийски – пиано

Веселин Веселинов-Еко – бас

Младен Димитров – Mr Moon – ударни

Велислав Стоянов – тромбон

Програмата включва някои от най-любимите теми и композиции на Мира, аранжирани от Мирослав Турийски.

Вее Вор Café

20:00 часа

07 януари

Двама чисто голи мъже

Какво се случва, когато една съпруга се прибере неочаквано вкъщи? След гледката която ще завари, всички са в шок. Никой няма представа как и защо се е озовал в тази ситуация и въпреки усилията, възстановяването на истината все повече им се изплъзва. Къде е обаче истината? Дали са виновни „германците“, дали е Вуду магия или пък е част от нечий пъклен план?

