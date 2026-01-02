Какво да правим в Пловдив (02.01– 08.01)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
02 януари
DRUM AND BASS @ LIQUID WITH NODAPSKILLS
Добре дошли в BASS RUSH — нощта, в която BPM остава висок, басът остава нисък, а тълпата не спира да се движи. Това е пълноценно превземане на дръм енд бейс, създадено за рейвъри, любители на джъмп-ъп, ликуид флоутъри и всеки, който процъфтява с бързи ритми и мръсни дропове.
Liquid, Club and Venue
22:00 часа
03 януари
Милена Славова – на живо в БезистенЪ
Най-успешната дама на Българския рок, да си го кажем-Кралицата на БГ рока, ще открие сцената за 2026г. с лайв в Безистень! Едва ли има нужда от представяне, вземете си доброто настроение и да открием концертите за Новата година с нещо яко!
Клуб БезистенЪ
20:00 часа
XRaydio All Stars
An exclusive jam featuring some of XRaydio’s top DJs!
https://xraydio.net/
Клуб Фарго
20:00 часа
ENPIC at Bally Club
Събота, 03|01, се потапяме в уникалната музикална селекция на ENPIC!
Bally Club
21:00 часа
04 януари
Birthday concert @Bee Bop Café | 04.01
Не е тайна, че Мирослава Кацарова обича да пее на рождения си ден.
Винаги е заобиколена от приятели на сцената и традиционните за 4 януари концерти се превръщат във вълнуващи празници.
От години, Мира има щастието да работи с изключителни артисти, които и този път ще отпразнуват рождения ѝ ден в едно от най-уютните пространства за джаз в Пловдив – Вее Вор Café:
Мирослав Турийски – пиано
Веселин Веселинов-Еко – бас
Младен Димитров – Mr Moon – ударни
Велислав Стоянов – тромбон
Програмата включва някои от най-любимите теми и композиции на Мира, аранжирани от Мирослав Турийски.
Вее Вор Café
20:00 часа
07 януари
Двама чисто голи мъже
Какво се случва, когато една съпруга се прибере неочаквано вкъщи? След гледката която ще завари, всички са в шок. Никой няма представа как и защо се е озовал в тази ситуация и въпреки усилията, възстановяването на истината все повече им се изплъзва. Къде е обаче истината? Дали са виновни „германците“, дали е Вуду магия или пък е част от нечий пъклен план?
Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.