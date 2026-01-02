АктуалноГрадътИзбор на редактораНовиниОбщина Пловдив

Община Пловдив обяви обществената поръчка за извършването на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по 29 градски автобусни линии за срок от 10 години. Тя е в съответствие действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема, действащото европейско и национално законодателство, както и решенията на Общинския съвет.

Поръчката е за автобусни линии с номера №№ 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222.

Възложителят в лицето на Община Пловдив залага по-строги изисквания към изпълнителя на услугата- спазване на разписанията, чистота, достъпност. Автобусите ще са длъжни да спират на всяка спирка, салонът на превозните средства трябва да се почиства всекидневно, като там не бива да има инструменти и хигиенни материали. Информационните табели трябва да са най-малко три на брой. Освен това се въвежда изискване за висока култура на обслужване и униформа за водачите, както и за видеонаблюдение с цел безопасност на пътниците, шофьорите и имуществото.

Завишени са и изискванията за екологичния клас на автобусите, като най-малко 60 % от общия брой трябва да са с екологична категория Евро VI, а най-малко  40 % следва да отговарят на критериите за чистите превозни средства.

Всички превозни средства трябва да имат работещи климатични системи за  отопление през зимата и охлаждане през лятото.

Изпълнителят ще носи отговорност за всички вреди, причинени на пътници в резултат на ПТП, инциденти, аварии, неправомерни действия или бездействия на негови служители.

Освен това той ще е длъжен да прилага цените на превозните документи, определени от Общинския съвет, в това число и преференциалните, съгласно нормативните изисквания.

Срокът за кандидатстване е един месец, до 2-ри февруари 2026 година.

2 коментари

  Страхотно, браво…
    В развитите държави се движат електрически и хибридни автобуси, тестват градски транспорт без шофьор, Солун пусна Метро сред разкопките, в Румъния има 5 града по-малки от Пловдив с трамвай, тук нашите експерти разписват като изискване към превозвачите дрес код за шофьора, климатиците да работят и автобуси с Евро 6 на 12 години. И естествено срока е кратък за да може само нашите хора да участват. Какво стана с Екобус Пловдив? Варна пусна преди 2 години 60 електробуса, нещо Димитров 2.0 да каже?

    Отговор

    ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НЯМА в Града
      -коя част от кое изречение не е ясна?-
      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      МАРШРУТКИТЕ преструващи се на „градски" транспорт са си ЧАСТНИчески както таксита, файтони, рикши.

      Ще те возят АКО искат и КАКТО си искат. Ще те цакат да им плащаш и НАДцакват чрез кмет-пионки. Не е до шофьора-изпълнител. Арменски ПОП има на Тепето в Сурп Кеворк

      .
      Добре, че ТВ Водещият евГений попаднал бил оня уикенд преди месеци у София, та видел собственоОЧНО как функционирВат и обслужват Гражданството (а не обратно!) ГРАДСКИТЕ тролейбуси, трамваи, автобуси и МЕТРА! Та се изтърва да си признае от екрана – – – обаче съзнателно премълчава сега Темата която е …неИЗГОДНА!

      Заканата от милото БДЖ (дето му лъсна истинскио лик около Гарата и Бетоннио!) как щели да нахлуят с „ГРАДСКА ЖЕЛЕЗНИЦА" (то не е трамвай, майни, не се лъжете, то са ЖП РЕЛСИ ИЗИСКВАЩИ ПРЕЛЕЗИ ) из Живия Град с тежка железария радва …околийскио Губернатор, защо ли…?
      –––––
      безПЛАТНО? У Градо…? Тц. Ъ-ъ. НЕ

      цели ПАРАЛЕЛКИ? БЕЗплатничко? Ф мойта крехка таратайка?

      Смех!

      Софиянски ИЗГ7З… измислици немое да минават тука у гордио Древен па даже и „ВЕЧЕН" – – – Ъ-ъ!

      Отговор

Вашият коментар

