Общината обяви конкурс за обслужването на 29 линии от градския транспорт
Община Пловдив обяви обществената поръчка за извършването на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по 29 градски автобусни линии за срок от 10 години. Тя е в съответствие действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема, действащото европейско и национално законодателство, както и решенията на Общинския съвет.
Поръчката е за автобусни линии с номера №№ 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222.
Възложителят в лицето на Община Пловдив залага по-строги изисквания към изпълнителя на услугата- спазване на разписанията, чистота, достъпност. Автобусите ще са длъжни да спират на всяка спирка, салонът на превозните средства трябва да се почиства всекидневно, като там не бива да има инструменти и хигиенни материали. Информационните табели трябва да са най-малко три на брой. Освен това се въвежда изискване за висока култура на обслужване и униформа за водачите, както и за видеонаблюдение с цел безопасност на пътниците, шофьорите и имуществото.
Завишени са и изискванията за екологичния клас на автобусите, като най-малко 60 % от общия брой трябва да са с екологична категория Евро VI, а най-малко 40 % следва да отговарят на критериите за чистите превозни средства.
Всички превозни средства трябва да имат работещи климатични системи за отопление през зимата и охлаждане през лятото.
Изпълнителят ще носи отговорност за всички вреди, причинени на пътници в резултат на ПТП, инциденти, аварии, неправомерни действия или бездействия на негови служители.
Освен това той ще е длъжен да прилага цените на превозните документи, определени от Общинския съвет, в това число и преференциалните, съгласно нормативните изисквания.
Срокът за кандидатстване е един месец, до 2-ри февруари 2026 година.
Страхотно, браво…
В развитите държави се движат електрически и хибридни автобуси, тестват градски транспорт без шофьор, Солун пусна Метро сред разкопките, в Румъния има 5 града по-малки от Пловдив с трамвай, тук нашите експерти разписват като изискване към превозвачите дрес код за шофьора, климатиците да работят и автобуси с Евро 6 на 12 години. И естествено срока е кратък за да може само нашите хора да участват. Какво стана с Екобус Пловдив? Варна пусна преди 2 години 60 електробуса, нещо Димитров 2.0 да каже?
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НЯМА в Града
-коя част от кое изречение не е ясна?-
МАРШРУТКИТЕ преструващи се на „градски“ транспорт са си ЧАСТНИчески както таксита, файтони, рикши.
Ще те возят АКО искат и КАКТО си искат. Ще те цакат да им плащаш и НАДцакват чрез кмет-пионки. Не е до шофьора-изпълнител. Арменски ПОП има на Тепето в Сурп Кеворк
Добре, че ТВ Водещият евГений попаднал бил оня уикенд преди месеци у София, та видел собственоОЧНО как функционирВат и обслужват Гражданството (а не обратно!) ГРАДСКИТЕ тролейбуси, трамваи, автобуси и МЕТРА! Та се изтърва да си признае от екрана – – – обаче съзнателно премълчава сега Темата която е …неИЗГОДНА!
Заканата от милото БДЖ (дето му лъсна истинскио лик около Гарата и Бетоннио!) как щели да нахлуят с „ГРАДСКА ЖЕЛЕЗНИЦА“ (то не е трамвай, майни, не се лъжете, то са ЖП РЕЛСИ ИЗИСКВАЩИ ПРЕЛЕЗИ ) из Живия Град с тежка железария радва …околийскио Губернатор, защо ли…?
безПЛАТНО? У Градо…? Тц. Ъ-ъ. НЕ
цели ПАРАЛЕЛКИ? БЕЗплатничко? Ф мойта крехка таратайка?
Софиянски ИЗГ7З… измислици немое да минават тука у гордио Древен па даже и „ВЕЧЕН“ – – – Ъ-ъ!