Обявяват носителите на Награда „Пловдив“

Днес ще станат ясни тазгодишните носители на Награда „Пловдив“ – най-високото отличие, което се връчва на заслужили деятели на местната култура в навечерието на 24 май. С нея се удостояват творци, творчески колективи, както и културни, образователни и други институции за произведение, събитие или факт с реален принос за развитието на културния живот в града, реализирани през предходната година. Победителите получават диплом, парична премия и статуетка, изобразяваща трон, чийто автор е Димчо Павлов.

Категориите, в които се връчват отличията, са общо 10:

„Художествена литература и хуманитаристика“

„Художествен превод“

„Журналистика“

„Архитектура и естетизация на градската среда“

„Музика и танцово изкуство“

„Театър“

„Изобразително изкуство“

„Съвременни мултижанрови и аудио-визуални изкуства, фотография“

„Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“

„Произведение на изкуството, предназначено за деца“

Определянето на номинациите и излъчването на победителите се извършва в два кръга. В първия комисиите определят до три номинации за всяка от категориите, а във втория (два дни преди официалното събитие) вземат окончателното решение кои да бъдат удостоени.

Предложенията за Награда „Пловдив” за дарители и спомоществователи в областта на изкуството и културата се правят от ресорния заместник-кмет. Специалното отличие за изключителни постижения и цялостен принос се определя лично от Кмета на Община Пловдив.

Тази година официалната церемония по награждаването ще се състои на 22 май (петък). Любезен домакин на събитието е Драматичен театър – Пловдив, а за трета поредна година то ще бъде съпътствано от вълнуващия Бал на творците.

Входът е само с покани, които вече са изчерпани! Церемонията ще бъде излъчвана на живо по БНТ 2 Пловдив.

Публиката ще има възможност да проследи един стилен, бляскав и емоционален спектакъл, който е под мотото „Пловдив: градът, който ражда поети, градът – роден от поезията“. Пловдив е град, родил и приютил не само забележителни поети, но е и дом на книжовна школа, създадена от романисти, драматурзи, литературни критици и историци, езиковеди и теоретици. Пловдив е град, в който са създадени едни от най-големите и значими български издателства, в миналото и сега, вписани завинаги в националната литературна памет, средище е на литературни фестивали с принос в националния литературен живот.

Предстоят много изненади, красиви музикални, танцови и актьорски изпълнения. Най–голямо обаче ще бъде вълнението за самите номинирани, тъй като имената на победителите се пазят в пълна тайна до самия момент на връчването.

Церемонията за удостояване с Награди „Пловдив“ е събитие на Община Пловдив и е част от Културния календар на града. Тя се реализира в партньорство с Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“, Държавна опера – Пловдив, Държавен куклен театър – Пловдив, НБ „Иван Вазов“ и екипа на БНТ 2.

За всички наградени от далечната 1969 година до наши дни можете да се информирате на официалния сайт: https://nagradaplovdiv.bg/

Нека да припомним кои са номинирани за награда тази година!

Раздел „Художествена литература и хуманитаристика“

Владислав Христов – за поетичната книга „Маслен нос“, изд. „Ерго“ Кръстьо Раленков – за сборника с разкази „Предаване на семейния архив“, изд. „Жанет 45“ Стефан Дечев – за книгата „Съединението срещу Задкулисието. Политика и памет (1885-1998)“, изд. „Жанет 45“

Раздел „Художествен превод“

Здравка Петрова – за превода от руски език на романа „Фокус“ от Мария Степанова, изд. „Жанет 45“ Светлана Комогорова – Комата – за превод от английски език на филмите от програмата на Sofia International Film Fest Васил Самоковлиев – за превода от чешки език на романа „Завръщането“ от Петър Шестак, изд. „Ерго“

Раздел „Журналистика“

Лиляна Бързева и Александър Богдан Томпсън – за документалния филм „Тема с вариации“, посветен на пътя и личността на проф. Анастас Славчев Мария Луцова – за серия от репортажи и разследвания за състоянието на културното наследство на Пловдив, включително за погубения тютюнев склад на бул. „Христо Ботев“ 51 и опасното състояние на емблематичната Балабанова къща Тони Михайлов – за публикацията „Магия в сърцето на Виена: Пианистката Донка Ангъчева добави златна страница в музикалната библия на България и Австрия“

Раздел „Музика и танцово изкуство“

Държавна опера – Пловдив – за премиерата на операта „Вълшебната флейта“ от Волфганг Амадеус Моцарт Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – за тържествения концерт „Памет, традиции, възход“ по случай 80-годишнината от основаването на училището Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – за спектакъла „Четири пътеки – една сцена“ в ДК „Борис Христов“, посветен на четири юбилейни годишнини на артисти от състава

Раздел „Театър“

Димитър Николов-Шаблата – за актьорската си игра в моноспектакъла „Момо или животът пред теб“ на Държавен куклен театър – Пловдив Стоян Радев – за режисурата на спектакъла „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор в Драматичен театър – Пловдив Театър „Апарт“ – Пловдив – за програмата „40 стъпки по пътя Апарт“ по случай 40-годишния юбилей на театъра

Раздел „Изобразително изкуство“

Градска художествена галерия – Пловдив – за изложбата „Колю Витковски. 100 години“ в изложбена зала „2019“ на ГХГ Доц. Свилен Костадинов – за юбилейната скулптурна изложба „70 обиколки около Слънцето“ в галерия „Капана“ на ГХГ по повод 70-годишнината на твореца Ангел Пачаманов – за юбилейната изложба живопис „Божествената геометрия“ в изложбена зала „2019“ на ГХГ по повод 80-годишнината на художника

Раздел „Съвременни мултижанрови и аудио-визуални изкуства, фотография“

Минко Михайлов – за фотографската изложба „Япония – където миналото среща бъдещето“ в ДК „Борис Христов“ Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив – за юбилейния мултижанров спектакъл „И ний сме дали нещо на света“, с който училището отбеляза своята 50-годишнина на сцена в Драматичния театър „Fantasy – Не-Музеят на Пловдив“ – за създаването и откриването на иновативното културно пространство, съчетаващо мултижанрови изкуства, интерактивен дизайн и дигитални технологии

Раздел „Произведение на изкуството, предназначено за деца“

Държавен куклен театър – Пловдив – за реализацията на спектакъла „Доктор Дулитъл“ Държавна опера – Пловдив – за реализацията на новия български семеен мюзикъл „Лепило за брада“ Регионален природонаучен музей – Пловдив – за организирането и провеждането на Младежкия фестивал на изкуствата „Млада синя Земя“

Раздел „Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“

Доц. д-р Ангел Янков (директор на Регионален етнографски музей – Пловдив) – за създаването на постоянната музейна експозиция с открит фонд „Светът на ютията“, както и на нов образователен център, сувенирен магазин и реставрационно ателие

2. Творчески екип в състав: доц. д-р Красимира Кръстанова, доц. д-р Динка Касабова, Виктор Новак, майстор Златка Попова, арх. Нина Толева-Новак, Елена Каламова, Антоанета Пердикацева, христ. реставратор Христина Цветкова, Петя Пейчева за реализацията на проекта „Нишки във времето: градски текстил“ (изследване, опазване, популяризиране и валоризиране на текстила като материално и нематериално културно наследство)

Раздел „Архитектура и естетизация на градската среда“

AVG Architects (арх. Йовко Генов, арх. Георги Стамболджиев) – за реализацията на „Тривиум Център“ (сграда със смесено предназначение – жилища, магазини, офиси и подземен паркинг) „Грийнпойнт Проджектс“ ООД, Арх. Петър Чордов, – за реализацията на еднофамилна жилищна сграда „House D“ „Шейп Консепт – архитектурна асоциация“ ООД (арх. Христо Стоилов) – за реализацията на търговски център „Ийст парк Пловдив“

Представяне на номинираните и техните постижения можете да гледате тук:

