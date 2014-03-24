Константин Ангелов застава пред районния съд в безпрецедентно за социалната мрежа дело
Членовете на групата подкрепят обвиняемия в битката му срещу пасторите, определени от него като фараони
Безпрецедентно дело стартира в Пловдивския районен съд тази седмица. Темида ще разглежда евентуално престъпно действие, извършено във Фейсбук. Обвиняем е Константин Ангелов, който ще отговаря за създаването на група в социалната мрежа против компания SCI, днес SWY. Членовете й наброяват 8000 души. С отворено писмо те застават зад действията на Ангелов, който е даден под съд от пастора Светослав Петров. Той се жалва от квалификациите в групата във Фейсбук „измамник” и „пирамида”. Пасторът се жалва от колаж, в който той е изобразен като фараон. Жалва се и от фото със съдружника му Станчо Рангелов, под което са наречени „ кандидат марсианци, които проповядват междугалактическа икономика на световете”. С новината за начало на делото, членовете на групата „Игнорирай SCI- спаси приятел”, близо 8 хиляди души, излязоха в подкрепа на Ангелов и много от тях смятат да го защитят на първото заседание в съда в сряда. Те са категорични, че застават зад действията на обвиняемия и призовават да се обърне внимание на случая. Те припомнят, че в края на ноември 2013-та Комисията за защита на потребителя излезе със заповед, с която забранява на SCI да прилага нелоялна заблуждаваща търговска практика.
Това не е първият път, в който собствениците на „Сейв къмпани интернешънъл“ ООД се опитват под заплаха от съд да цензурират неприятно за тях съдържание във Фейсбук. Напомняме, че Фейсбук е платформа за свободно споделяне и има достатъчно механизми, чрез които да бъде филтрирана нежеланата информация. Филтрирана, не унищожена. „Игнорирай SCI- спаси приятел“ е група, в която членуването е по желание, а присъствието на хиляди хора доказва, че има и нужда, и полза от нея, казват в отворено писмо членовете на групата в социалната мрежа.
260 коментари
For those looking to save cash on meds, I suggest visiting this report. The site explains prices for generics. Good deals available here: п»їhttps://polkcity.us.com/# online mexico pharmacy.
п»їLately, I stumbled upon a great resource concerning generic pills from India. It details the manufacturing standards when buying antibiotics. For those interested in Trusted Indian sources, read this: п»їkisawyer.us.com. Worth a read.
п»їActually, I found an interesting page about generic pills from India. The site discusses the manufacturing standards when buying antibiotics. In case you need Trusted Indian sources, read this: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indianpharmacy com. It helped me.
п»їActually, I discovered a great report about Indian Pharmacy exports. It explains how to save money for ED medication. If you are looking for Trusted Indian sources, take a look: п»їinformation. Good info.
п»їJust now, I stumbled upon a helpful report concerning cheap Indian generics. The site discusses WHO-GMP protocols when buying antibiotics. If you are looking for cheaper alternatives, check this out: п»їcheck it out. Might be useful.
п»їJust now, I discovered a helpful page concerning Indian Pharmacy exports. It explains CDSCO regulations for generic meds. If anyone wants reliable shipping to USA, read this: п»їvisit. Might be useful.
п»їLately, I stumbled upon a great page concerning generic pills from India. The site discusses how to save money for generic meds. If anyone wants factory prices, read this: п»їhttps://kisawyer.us.com/# india pharmacy mail order. Cheers.
To save money on prescriptions, I suggest checking this resource. It shows trusted Mexican pharmacies. Huge savings found here: п»їclick to read.
п»їLately, I discovered an informative page regarding generic pills from India. It covers how to save money on prescriptions. For those interested in Trusted Indian sources, take a look: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacy paypal. Cheers.
п»їTo be honest, I stumbled upon an informative report concerning Indian Pharmacy exports. It details CDSCO regulations for generic meds. If you are looking for Trusted Indian sources, read this: п»їkisawyer.us.com. Worth a read.