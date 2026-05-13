76-годишен обвиняем за убийство остава в ареста след ново престъпление

Пловдивският апелативен съд замени мярката за неотклонение „домашен арест“, взета спрямо 76-годишния О. С., обвинен в убийство и му наложи мярка „задържане под стража“.

О. С. е привлечен като обвиняем за това, че на 10.04.2026 г. в кърджалийско село е умъртвил съседа си Ф. Р. Обвиняемият отишъл да се саморазправя с Ф. Р. заради стари влошени взаимоотношения между тях. Насочил срещу него газов пистолет, преминавайки през оградата на двора, като сам развързал телта, но оръжието било избито от ръката му. При последвалата борба, успял да отнеме нож от ръката на пострадалия и го пробол смъртоносно. След това извикал свои съселяни и ги помолил да се обадят на полицията. Изчакал идването на органите на реда и им разказал за стореното.

На 21 април 2026 г. О. С. обжалвал пред Апелативен съд – Пловдив мярката си „задържане под стража“. Тогава магистратите взели предвид чистото му съдебно минало, влошеното му здравословно състояние и напредналата му възраст, както и факта, че по време на заседанието получил хипертонична криза и се наложила намесата на екип на Спешна помощ. Съдът отчел още, че обвиняемият има постоянен адрес, сам е съобщил за извършеното деяние, направил е самопризнания и е съдействал на разследващите органи, поради което изменил мярката му от „задържане под стража“ в „домашен арест“.Същият ден обаче О. С. се прибрал на село, взел чук от дома си и отишъл на гробищата, където потрошил надгробните плочи на гроба на бившата си съпруга.

Според прокуратурата по този начин той е нарушил мярката си „домашен арест“ и за това е поискала от Окръжен съд – Кърджали да я измени в „задържане под стража“, но съдът отказал. За това прокуратурата е протестирала пред апелативния съд определението на Окръжен съд – Кърджали да бъде отменено и мярката на О. С. да бъде променена от „домашен арест“ в „задържане под стража“.

В съдебното заседание, обвиняемият не се яви, като адвокатът му обясни, че се страхувал да присъства в съда, за да не наруши мярката си за неотклонение „домашен арест“ и освен това нямало как да се прибере навреме от Пловдив в Кърджали след заседанието.

Апелативният съд прецени, че протестът на прокуратурата е основателен.

Във времето след промяна на мярката му за неотклонение в „домашен арест“ разследващите са събрали характеристични данни, които са потвърдени и с последвалото поведение на обвиняемия, който непосредствено след връщането си от гр. Пловдив, където му е било разгледано делото за мярката за неотклонение, е извършил деяние, за което му е повдигнато обвинение по друго досъдебно производство. Налице е нарушение на взетата мярка за неотклонение „домашен арест“, поради което Пловдивският апелативен съд счита, че са налице предпоставките за замяна на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в „задържане под стража“. Съдът прецени, че има опасност при запазване на по-леката мярка О. С. да извърши престъпление.

Определението на апелативния съд, с което е заменена мярката“домашен арест“ в „задържане под стража“, е окончателно.