Пловдивският окръжен съд постанови 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок за подсъдимия Иван Иванов, признат за виновен в причиняване на смърт по непредпазливост на моториста Недялко Бакалски, съобщиха от съда в Пловдив.

Припомняме, че днес Близки на жертви от катастрофи протестираха пред Съдебната палата в Пловдив за пореден път.

Със същата присъда съдът лишава Иван Иванов от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 години. Решението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок.

Според съдебния акт подсъдимият е нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 6, т.1, чл. 50, ал.1 от ЗДвП и чл. 46, ал.2 от ППЗДвП, като при управление на автомобил „Опел Астра“ по непредпазливост е причинил смъртта на моториста. Трагичният инцидент е от 5 май 2022 г. в Пловдив, като смъртта на пострадалия е настъпила на 12 май същата година.

Делото беше върнато от Апелативния съд за ново разглеждане заради установени процесуални нарушения в предходната инстанция. В първоначалното и в настоящото решение съдът налага идентична санкция – условна присъда от 3 години с изпитателен срок от 5 години.

По време на процеса страните изразиха противоположни позиции – защитата на подсъдимия настоя за оправдателна присъда, докато прокуратурата поиска 4 години ефективно наказание и 7 години лишаване от право да управлява МПС. Роднините на загиналия също настояха за максимално наказание.

В съдебната зала беше припомнено и че семейството на Недялко Бакалски е дарило органите му, с което са спасени четири човешки живота.

Присъдата може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – Пловдив.