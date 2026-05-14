Двама обвинени за убийство в Мадан остават зад решетките

Апелативен съд – Пловдив остави в ареста Б. М. и Н. М., като отхвърли като неоснователна жалбата на защитниците им срещу определение на Окръжен съд – Смолян, с което е отказана промяна на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

С постановления от 28.11.2025 г. Б. М. и Н. М. са привлечени в качеството на обвиняеми за това, че на 26.11.2025 г. около 22:05 ч. в гр. Мадан, на ул. „Перелик“, в съучастие като извършители с Ш. М. като извършител, и Д. М. като извършител, умишлено са умъртвили К. К. от гр. Мадан.

Пловдивският апелативен съд прецени, че от събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства, както и от заключенията на изготвените експертизи, Смолянският окръжен съд правилно е приел, че е налице обосновано предположение, че Б. М. и Н. М. са съпричастни към престъплението, в което са обвинени. Касае се за тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години. Споделя се изводът на окръжния съд, че не е отпаднала реалната опасност двамата да извършат престъпление, като се вземат предвид обстоятелствата, при които е осъществена вменената деятелност, нейният интензитет и характерът на засегнатите обществени отношения. Правилно е прието, че е налице и реална опасност от укриване, като се отчетат многобройните пътувания на обвиняемите извън пределите на страната, фактът, че Б. М. е роден в Република Турция и работи в Кралство Швеция, което означава, че са налице трайни връзки с чужбина, включително и с държави извън Европейския съюз. Н. М. е съден за кражба в Швеция.

Срокът на задържане е в рамките на разумния.

Доводът на защитата, че на Н. М. се е родило дете, дори да се приеме за достоверен, не може да доведе до промяна на мярката за неотклонение, тъй като личният интерес не може да има приоритет над обществения.

Разследването по делото не се бави, както твърди защитата, тъй като от материалите по досъдебното производство, събрани в 7 тома, се вижда, че разследването се провежда ритмично.

Апелативният съд счита, че с мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо обвиняемите не биха се постигнали целите на мерките за неотклонение, а именно да се попречи на обвиняемите да се укрият, да извършат престъпление или да осуетят привеждането в изпълнение на влязла в сила присъда.

Определението на апелативния съд, с което се потвърждава мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от обвиняемите, е окончателно.