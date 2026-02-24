24-годишния Джунейт Дюлгеров бе признат за виновен за причиняването на тежката катастрофа на околовръстното шосе на Пловдив, в която загинаха Мария Пушкова, съпругът й Тодор Пушков и 14-годишната им дъщеря. Дюлгеров ще излежава присъдата си при първоначален общ режим, а решението на Темида разгневи близките на загиналото семейство, протестирали днес пред съдебната палата. Според тях тя е несправедлива на фона на трите отнети човешки живота.

„Тази присъда е срам за българската съдебна система“, заявиха близките на покойните Пушкови.

Джунейт Дюлгеров ще бъде лишен от право да шофира за 12 години, ще плати и разноските по делото на стойност малко над четири хиляди евро. Общият размер на присъдата е 15 години, но заради съкратеното съдебно следствие тя е намалена с една трета.

В нощта на 24 ноември миналата година тежкотоварният автомобил, управляван от Дюлгеров, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лекия автомобил на семейството. На място загинаха 43-годишната жена, шофирала автомобила, 42-годишният ѝ мъж и 14-годишната им дъщеря. Другото дете на семейството, на седем години, пострада тежко и се лекува дълго в болница.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред апелативния съд.