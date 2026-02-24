24-годишния Джунейт Дюлгеров бе признат за виновен за причиняването на тежката катастрофа на околовръстното шосе на Пловдив, в която загинаха Мария Пушкова, съпругът й Тодор Пушков и 14-годишната им дъщеря. Дюлгеров ще излежава присъдата си при първоначален общ режим, а решението на Темида разгневи близките на загиналото семейство, протестирали днес пред съдебната палата. Според тях тя е несправедлива на фона на трите отнети човешки живота.
„Тази присъда е срам за българската съдебна система“, заявиха близките на покойните Пушкови.
Джунейт Дюлгеров ще бъде лишен от право да шофира за 12 години, ще плати и разноските по делото на стойност малко над четири хиляди евро. Общият размер на присъдата е 15 години, но заради съкратеното съдебно следствие тя е намалена с една трета.
В нощта на 24 ноември миналата година тежкотоварният автомобил, управляван от Дюлгеров, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лекия автомобил на семейството. На място загинаха 43-годишната жена, шофирала автомобила, 42-годишният ѝ мъж и 14-годишната им дъщеря. Другото дете на семейството, на седем години, пострада тежко и се лекува дълго в болница.
Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред апелативния съд.
24 годишен младеж, почти никакъв опит, поверили му не баничарка, не бус, а ТИР. И кара си той, колкото си може, говори си по телефона и в един момент го изпуска. Навежда се, да си го търси, гледа в краката си вместо пътя и може би завърта кормилото. Когато си неопитен шофьор, това се случва. А от другата страна имаме път убиец, на равното ограден с мантинели, без банкет, без аварийни ленти, с единствената цел един от ГЕРБ да прибере парите и да ги подели с тези отгоре. Е, май виновните са повече от един.
Семействата на жертвите да намерят начин като излезе от затвора да не види бял ден, този изрод ! Толкова е просто! Щом съдът в пловдив е толкова жалостив….
И после за добро поведение ще лежи най-много пет години. А хората са мъртви. Цяло семейство. Няма по-милостив съд на света от българския.