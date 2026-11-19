Община Пловдив направи следваща стъпка към развитието на екологичния градски транспорт в града. Обяви обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на инфраструктурата, необходима за работата на общинското дружество „Екобус Пловдив“ ЕООД.

Проектът предвижда възстановяване и модернизация на депото за електрически автобуси в район „Тракия“. Там ще бъдат изградени ремонтно хале за обслужване на автобусите, административна сграда, паркинг със зарядни станции под навес, както и фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствените нужди на базата.

Изпълнението ще бъде в два етапа. Първият включва проектирането на основната инфраструктура на стопанската база и фотоволтаичната централа. Във втория етап ще бъде разработен проектът за зарядната инфраструктура, необходима за електрическите превозни средства на обществения транспорт в Пловдив.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви технически проект и да осъществява авторски надзор при реализацията му. Прогнозната стойност на обществената поръчка е малко над 77 хиляди евро без ДДС.

Кандидатите могат да подават своите оферти единствено по електронен път чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Крайният срок е до 23:59 ч. на 18 декември 2026 г.

Обществената поръчка е част от проекта „Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив“, № BG16FFPR003-1.001-0030. Чрез него общината продължава работата по обновяването на градския транспорт с електрически автобуси и изграждането на необходимата инфраструктура за тяхното обслужване и зареждане. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.