КНСБ излиза на протест заради минималната заплата за 2027 г.

Автошествие ще затрудни движението в центъра на София

КНСБ организира протест в петък заради споровете около размера на минималната работна заплата за 2027 г. Кулминацията ще бъде автошествие в София, което започва в 12:00 часа и ще премине по основни столични булеварди до сградата на Народното събрание.

Синдикатът настоява за доходи, които да компенсират инфлацията и да гарантират нормален жизнен стандарт на хората с най-ниски възнаграждения. От КНСБ искат и спазване на законовия механизъм за определяне на минималната заплата.

Протестни действия на работещи се проведоха и в други градове в страната. Сред исканията са увеличение на заплатите с поне 10% с Бюджет 2027, без механични съкращения и запазване на качеството на обществените услуги.

Правителството предлага минималната работна заплата от 2027 г. да бъде 660 евро, което е увеличение с около 6,4% спрямо сегашните 620,20 евро. Според КНСБ обаче размерът трябва да бъде по-висок.

Заради автошествието се очакват затруднения в движението в централната част на София около обяд. От КНСБ призовават шофьорите да използват обходни маршрути.

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