На 18 ноември екипи на НАП и ДАНС провериха общо 14 обекта за отпускане на бързи кредити в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Дупница и Сливен.

Служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ в приходната агенция са установили общо 14 нарушения, сред които: липса на касов апарат в 9 дружества, разминаване между наличностите в касата и маркираните суми на фискалното устройство и други. Според нормативните изисквания дружествата за бързи кредити трябва да отчитат с фискално устройство платените лихви и просрочия от страна на техните клиенти.

В един от обектите е отказано съдействие на проверяващите екипи и по тази причина е наложена забрана за достъп до него за срок от 48 часа, за да се гарантира безпрепятственото провеждане на контролните действия и да се предотврати укриване или унищожаване на счетоводна информация. С цел обезпечаване на доказателствата, от НАП предстои да поискат от съда удължаване на запечатването на обекта за срок от 60 дни. В друг обект в София, проверяващите са установили, че в дейността му са обвързани три фирми – едната е собственик на капитала, другата отпуска кредитите, третата събира дълговете. Фискалните инспектори са изискали документи от тези три дружества, като предстои да бъдат извършени последващи контролни действия.

Предстои проверяваните фирми да предоставят допълнителна информация, поискана от приходната агенция с цел да се установи имат ли съпричастност към укриването на приходи.