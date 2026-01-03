Тръмп: Мадуро е заловен и изведен извън Венецуела

Президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна, съобщи Доналд Тръпм предаде „Асошиейтед прес“.

Мадуро е бил заловен заедно със съпругата му, а после двамата са били изведени от страната, поясни още Тръмп, цитиран от „Ройтерс“ и от „Франс прес“.

Новината идва след напрегнати часове във Венецуела. Най-малко седем експлозии отекнаха рано тази сутрин в столицата Каракас, над която ниско са прелетели самолети, съобщи БНР, цитирайки „Асошиейтед прес“. Очевидци, цитирани от агенция „Ройтерс“, са чули грохот и звук от самолети, на няколко места се издигат стълбове от гъст дим. Съобщава се, че вероятно са засегнати Ла Карлота, военно летище в центъра на града и главната военна база „Фуерте Тиуна“.

От БНР допълват, че Венецуела отхвърля военната агресия от страна на Съединените щати, както става ясно от казва в изявление на правителството. Преди новината за задържането на президентът на Венецуела Николас Мадуро той обяви извънредно положение след експлозиите в столицата Каракас. Венецуелското правителство призова всички политически и обществени сили в страната да задействат план за мобилизация. В разпространена декларация САЩ са обвинени в нападение.

„Целта на американската атака е да ни вземат петрола и природните ресуси“, се казва в изявлението.