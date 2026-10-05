Има задържани при акцията в УМБАЛ „СВ. Георги“, сред тях и знаков професор

Разследването е в две клиники и е свързано със съмнения за неправомерно усвояване на средства от НЗОК

Десет души са задържани до момента при мащабната акция, която се провежда в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив – сред тях и лекари. По непотвърдена все още официално информация, отведена за разпит е проф. д-р Мариела Генева-Попова – началник на Клиниката по ревматология и декан на Медицинския факултет на Медицинския университет – Пловдив.

Полицейска акция в клиника на УМБАЛ „Св. Георги“

Операцията е започнала около 8 часа сутринта в Клиниката по ревматология, след което разследващите са продължили действията си и в Клиниката по нефрология. На място са служители на Икономическа полиция, а според информация акцията е с участието на прокуратурата, НЗОК и проверяващи от Министерството на здравеопазването.

Часове наред са извършвани претърсвания и се изземва документация от кабинетите. Задържаните са отведени за разпити.

Проверяват за източване на НЗОК

Според първоначалната информация става дума за съмнения за неправомерно усвояване на средства от НЗОК. Според информацията на Нова телевизия сред проверяваните версии са финансови престъпления, включително фиктивни хоспитализации.

МУ-Пловдив: Полицейската акция е в клиники на УМБАЛ „Св. Георги“, няма връзка с университета

Към момента няма официално съобщение от МВР или прокуратурата, което да потвърждава конкретните нарушения и обхвата на разследването.

Акцията е създала напрежение сред лекарите и пациентите. По данни на източниците част от хората, пристигнали от други населени места за прегледи и прием, не са били допуснати до клиниките. На лежащо болните в ревматологията и нефрологията е било разпоредено да не напускат сградите.

„Присъствието на полицейски екипи в района на Медицинския университет – Пловдив днес е свързано с действия, извършвани в клиники на УМБАЛ „Св. Георги“, чиито сгради се намират на територията на университета“. Това уточняват от ръководството на МУ-Пловдив.

От висшето училище подчертават, че няма връзка между извършените полицейски действия и дейността на МУ-Пловдив.

„Преподаватели в университета са специалисти, които работят както в шестте университетски болници в Пловдив, така и в други лечебни заведения в града. Ръководството на МУ-Пловдив заявява готовност да окаже съдействие при необходимост за изясняване на фактическата обстановка около провежданите действия“, допълват от университета.

Полицейската акция в УМБАЛ „Св. Георги“ започна тази сутрин, като са извършвани действия в различни клиники на лечебното заведение. По информация, разпространена по-рано днес, проверката е свързана с разследване на предполагаемо източване на средства от НЗОК.