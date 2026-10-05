Извършва се разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група за неправомерно извършени фиктивни хоспитализации. Това съобщиха от Окръжна прокуратура по повод операцията на територията на две от клиниките към УМБАЛ „Св. Георги“, намиращи се в База 1 на бул. „Васил Априлов“. От държавното обвинение официално потвърдиха, че до този момент във връзка с разследването са задържани 10 души.

„Проведена специализирана операция на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването. Акцията е осъществена в две клиники към пловдивска болница и два медицински центъра – в Пловдив и Карлово във връзка с разследване по горепосоченото деяние“, съобщиха от прокуратурата.

От там уточняват, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства – медицинска документация, компютри и др. Продължава провеждането на активни процесуално-следствени действия.