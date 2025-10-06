Обсъждат увеличение на МРЗ и промени в Кодекса на труда

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа предложението за нов размер на минималната работна заплата за 2026 година. Според проекта на правителството от 1 януари тя трябва да стане 1213 лева, което е увеличение със 136 лева или около 12,5% спрямо сегашната ѝ стойност от 1077 лева. Минималната почасова заплата ще бъде 7,31 лева.

Очаква се повишението да засегне доходите на около 600 хиляди работници. Въпреки известно сближаване на позициите, синдикатите и работодателите не са постигнали съгласие относно механизма за определяне на минималната заплата. Новият размер е изчислен по действащите правила – 50% от средната брутна работна заплата за последните четири тримесечия.

Освен това тристранният съвет ще обсъди и законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева и депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН. Предложенията предвиждат и родителите на ученици до 12 години да получат право на гъвкаво работно време или работа от разстояние по време на лятната ваканция, каквото в момента имат само родителите на деца до 8 години.