Минималната работна заплата ще бъде 620 евро от 1 януари

След заседанието на Коалиционния съвет Деница Сачева от ГЕРБ–СДС представи основните параметри на трите ключови финансови проекта – държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса.

По думите ѝ между коалиционните партньори е постигнато съгласие по основните макроикономически показатели. Сачева подчерта, че това са „единствените възможни бюджети“, които осигуряват баланс между приходи и разходи и отчитат интересите на бизнеса, общините и гражданите.

Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество, е 620 евро – равностойността на 1213 лева. Този размер отговаря на изискването, заложено в Кодекса на труда, според което минималното възнаграждение трябва да бъде 50% от средната работна заплата.

Сред социалните мерки в проектобюджета е увеличението на обезщетението за втората година от майчинството до 900 лева – с около 15% повече от досегашния размер. Освен това се предвижда майките, които се върнат на работа през втората година, да получават 75% от обезщетението, вместо сегашните 50%.

За общините е предвиден инвестиционен и капиталов ресурс в размер на 980 милиона евро, уточни още Сачева.

По-рано тази седмица стана ясно, че в проектобюджета за 2026 година е заложена минимална заплата от 605 евро.