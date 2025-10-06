Тристранният съвет не постигна съгласие за размера на МРЗ

Националният съвет за тристранно сътрудничество не успя да постигне съгласие относно новия размер на минималната работна заплата за 2026 година. Според правителствения проект тя трябва да се увеличи от 1077 лева на 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари.

Обсъждат увеличение на МРЗ и промени в Кодекса на труда

Работодателските организации, включително Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара, се противопоставиха на това увеличение. Според тях, минималната заплата вече расте прекомерно спрямо икономическите показатели. Те настояват промяната да влезе в сила не по-рано от 2026 г. и искат преразглеждане на настоящия механизъм в Кодекса на труда, който я обвързва с 50% от средната заплата за последните 12 месеца.

От своя страна, синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа“ подкрепят предложеното увеличение. Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя доходите в страната занапред да се обвързват не със средната заплата, а със заплата за издръжка. Той предложи Националният статистически институт да изработи методология по стандарти на Международната организация на труда, която да отразява реалните условия в България и да служи като база за определяне на доходите.