Минималната заплата става 1213 лева от 1 януари 2026 г.

Минималната работна заплата в България ще се увеличи на 1213 лева (около 620 евро) от 1 януари 2026 г., реши Министерският съвет. Това представлява повишение с 12,6% или със 136 лева спрямо настоящия размер. Минималната часова ставка също ще се покачи — до 7,31 лева (3,74 евро).

Според данни на Националния статистически институт, към второто тримесечие на 2025 г. около 456 700 души у нас получават минимално трудово възнаграждение при пълно работно време.

Повишението ще засегне не само наетите на минимална заплата, но и над 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и възрастни с увреждания. Същото увеличение ще обхване и близо 30 000 работещи в социални услуги, финансирани от държавата, както и професионални приемни семейства и служители, заети по програми и мерки за заетост, финансирани от бюджета.