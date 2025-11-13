БългарияЖивотНовини

Минималната заплата става 1213 лева от 1 януари 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:31ч, четвъртък, 13 ноември, 2025
0 137 1 минута
Бюджет

Минималната работна заплата в България ще се увеличи на 1213 лева (около 620 евро) от 1 януари 2026 г., реши Министерският съвет. Това представлява повишение с 12,6% или със 136 лева спрямо настоящия размер. Минималната часова ставка също ще се покачи — до 7,31 лева (3,74 евро).

Според данни на Националния статистически институт, към второто тримесечие на 2025 г. около 456 700 души у нас получават минимално трудово възнаграждение при пълно работно време.

Повишението ще засегне не само наетите на минимална заплата, но и над 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и възрастни с увреждания. Същото увеличение ще обхване и близо 30 000 работещи в социални услуги, финансирани от държавата, както и професионални приемни семейства и служители, заети по програми и мерки за заетост, финансирани от бюджета.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:31ч, четвъртък, 13 ноември, 2025
0 137 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина