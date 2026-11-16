Кой има имен ден на 16 ноември?

Православната църква чества днес паметта на Свети Апостол Матей.

Св. Матей е брат на един от великите 12 апостола – Яков. Той бил човек, който събира данъците (митар), когато край Тивериадското езеро се срещнал с Иисус Христос. Божият Син го призовал да върви точно след Него. Така Матей обикнал християнството и самият той станал апостол.

След Възкресението, именно Матей пръв написал Евангелие. Това се случило около 8 години след чудото. Той проповядвал Христовата вяра предимно в днешни Етиопия, Мизия и Малта. Там убедил много хора в светостта на Христовата вяра.

Имен ден

Името Матей има еврейски произход и означава „дар от Бога“.

Празнуват: Матей, Матю, Матея

Илюстрация: ikonopis.bg