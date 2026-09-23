Как се учи дете да овладява гнева си: безплатни уроци

Данните за тормоза показват мащаба на проблема. Според международното изследване PISA всяко четвърто момче и всяко пето момиче в България посочват, че са били жертва на училищен тормоз

Какво прави едно дете, когато се ядоса? Как да разпознае момента, в който гневът започва да го завладява, и как да реагира, без конфликтът да прерасне в агресия? Отговорите на тези въпроси вече могат да се упражняват и в класната стая чрез 199 готови урока по социално-емоционални умения за ученици от 1. до 11. клас.

Материалите са разработени от образователната платформа Prepodavame.bg и са разделени по класове и теми. Те са свободно достъпни за учители и включват инструкции, работни листове и въпроси за обсъждане.

Темата е особено актуална на фона на мерките, които институциите предприемат заради случаите на агресия сред младите. През 2025 г. МОН въведе пилотно специален модул за социално-емоционални умения в начален етап в 31 училища от 19 области, с участието на 230 педагогически специалисти.

От „риба балон“ до медиация

Уроците са замислени така, че да следват възрастта на децата.

В първи клас например учениците могат да учат как да се успокоят чрез историята за рибата балон Хрили, която показва как бавното дишане помага, когато емоциите станат прекалено силни.

В трети клас вече се работи върху начините за разрешаване на конфликти без агресия. Четвъртокласниците упражняват как да запазят самообладание в конфликтна ситуация.

В седми клас темата става още по-практична – учениците се учат как да бъдат медиатори между свои съученици при спор.

За по-големите ученици програмата стига до теми като асертивност и управление на конфликти.

Идеята е социално-емоционалните умения да не останат абстрактни понятия, а да се упражняват в конкретни ситуации, с които децата се сблъскват в училище и извън него.

Проблемът не е само в класната стая

Данните за тормоза показват мащаба на проблема. Според международното изследване PISA всяко четвърто момче и всяко пето момиче в България посочват, че са били жертва на училищен тормоз.

През 2025 г. Националният статистически институт отчита 5894 противообществени прояви и 4741 престъпления с участие на малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи.

Агресията вече има и силно онлайн измерение. Според посочено в съобщението проучване на УНИЦЕФ от септември 2026 г. 22% от анкетираните ученици казват, че са преживели тормоз в интернет, но само 11% от тях са потърсили учител или друг възрастен в училище.

Урокът не заменя реакцията при насилие

От Prepodavame.bg изрично уточняват, че подобни материали са инструмент за превенция, а не заместител на реакцията при реален тормоз или насилие.

При системен тормоз са необходими намеса на възрастните, защита на пострадалото дете и професионална подкрепа.

Целта на уроците е по-скоро децата постепенно да придобиват език и умения, с които да разпознават собствените си емоции, да разбират по-добре реакциите на другите и да търсят решение на конфликта, преди той да ескалира.

Всички 199 готови урока могат да бъдат изтеглени безплатно от секцията за социално-емоционални умения на Prepodavame.bg.