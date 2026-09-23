Съдят мъж, нападнал клиент с нож в заведение

Прокуратурата квалифицира деянието като опит за умишлено убийство, останал недовършен по независещи от извършителя причини

55-годишен мъж е предаден на съд за опит за убийство след инцидент в заведение в Калофер. Окръжна прокуратура-Пловдив е внесла обвинителен акт срещу него заради нападение с нож над друг клиент.

Случаят е от 29 юли 2025 г. Обвиняемият отишъл в заведението, където работела неговата бивша приятелка, за да я търси. Тя обаче не била там. Служители му обяснили, че в момента я няма, но мъжът настоявал да влезе и сам да провери. По данни на прокуратурата той бил употребил и алкохол.

В заведението 55-годишният мъж започнал да безпокои присъстващите. Един от клиентите му направил забележка да спре и да си тръгне. Тогава обвиняемият заявил, че ще си тръгне, но ще се върне с нож.

Той наистина се върнал малко по-късно. По данни на прокуратурата се приближил до клиента с насочен нож и му нанесъл порезна рана в тилната област на главата.

Пострадалият бил откаран в болница. Според обвинението нараняването е довело до разстройство на здравето. След нападението 55-годишният мъж продължил да отправя закани, че отново ще го нарани, след което бил подаден сигнал в полицията.

Прокуратурата квалифицира деянието като опит за умишлено убийство, останал недовършен по независещи от извършителя причини.

Делото вече е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Пловдив.

До произнасянето на съда обвиняемият се счита за невинен.