Първият ортопедичен робот в България вече работи в Пловдив

ROSA® на световния лидер Zimmer Biomet въвежда роботизираната ортопедична хирургия в болницата и дава нови възможности за индивидуално колянно ендопротезиране

Първият ортопедичен робот в България вече е инсталиран в МБАЛ „Света Каридад“ – Пловдив. Роботизираният ортопедичен хирургичен асистент за ендопротезиране ROSA® ще се използва от екипа на Отделението по ортопедия и травматология при операциите за смяна на колянна става.

В основата на технологията е индивидуалното протезиране – не само за конкретния човек, но и за всяко от двете му колена поотделно. ROSA® дава точни данни за пациента и позволява хирургичният план да бъде съобразен с неговата анатомия. По време на самата операция системата предоставя информация в реално време и подпомага хирурга при позиционирането на импланта и баланса на коляното.

За пациента това означава операция, планирана спрямо неговото собствено коляно, по-голяма точност при поставянето на изкуствената става и допълнителен контрол по време на интервенцията.

„При колянното ендопротезиране всеки милиметър има значение. Няма две еднакви колена и възможността да планираме операцията спрямо конкретния пациент е изключително важна. ROSA® ни дава точна информация преди и по време на интервенцията и ни позволява да постигнем изключително висока прецизност. Решенията, естествено, остават в ръцете на хирурга, защото технологията не заменя опита, а ни помага да го използваме още по-прецизно в полза на пациента“, заяви д-р Георги Манчев, медицински директор на МБАЛ „Света Каридад“ и началник на Отделението по ортопедия и травматология.

Важна част от робот-асистираното ендопротезиране е и изборът на имплант. ROSA® ще работи в комбинация с Persona – персонализираната колянна система на Zimmer Biomet, разработена с различни анатомични варианти за по-точно адаптиране към конкретния пациент.

Д-р Манчев работи със системата Persona още от въвеждането ѝ в България. Сега този подход се надгражда с възможностите на роботизираната хирургия – от индивидуалното планиране до прецизния контрол по време на самата операция.

ROSA® е разработена от Zimmer Biomet – една от водещите световни компании в областта на ортопедията и медицинските технологии. С инсталирането на системата МБАЛ „Света Каридад“ става първата болница в България с ортопедичен робот от този тип и се присъединява към лечебните заведения по света, които прилагат робот-асистирана хирургия в ортопедията, благодарение на ексклузивния дистрибутор за България – Сико-Фарма ЕООД. Към ROSA роботизираната система е налично и приложение за тазобедрено ендопротезиране, което се очаква да бъде инсталирано в МБАЛ „Света Каридад“ в рамките на 2027-а година.

Въвеждането на ROSA® е следваща стъпка в развитието на Отделението по ортопедия и травматология и част от последователното въвеждане на високотехнологични методи в МБАЛ „Света Каридад“. В основата остава медицинският екип – неговият опит, подготовка и индивидуалният подход към пациента.