„Духовни маршрути в Пловдив 2026“ с нова вълнуваща обиколка

Тази събота (26.09.2026 г.) предстои третото вълнуващо събитие от есенното издание на инициативата „Духовни маршрути в Пловдив“, предлагаща срещи с миналото, изкуството и паметта на града. Новият маршрут е посветен на „Монументалното изкуство на пловдивските художници и културните институции“. Сборният пункт е в 10:00 ч. пред входа на Народна библиотека „Иван Вазов“.

Водач в тази обиколка е проф. д.изк. Галина Лардева – изкуствовед, куратор и преподавател, декан на факултет „Изобразителни изкуства“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Научните и преподавателските ѝ интереси са свързани с историята и теорията на изкуството, съвременното визуално изкуство и кураторските практики. От 2013 до 2024 г. е артистичен директор на Националните есенни изложби в Пловдив. Автор е на редица кураторски проекти, изкуствоведски изследвания и книги, сред които „Изкуство на прехода“, „Художественото произведение като автопоетическа система“ и „Отвъд пограничното: Пространства и зони на съвременното изкуство“.

Маршрутът отвежда участниците в един по-рядко забелязван, но изключително впечатляващ свят – монументалното изкуство на Пловдив. То е част от облика на града, но често остава незабелязано от забързаните минувачи. По време на обиколката ще бъдат представени творби на едни от най-значимите пловдивски художници, създадени специално за емблематични културни институции. Участниците ще научат повече за художествените техники, стиловите особености и историческите обстоятелства около тяхното създаване. Програмата включва посещения на Народна библиотека „Иван Вазов“, Концертна зала, Драматичен театър – Пловдив и Историческия музей в Стария град, където монументалните произведения разказват своята история и допълват неповторимата му атмосфера.

Инициативата „Духовни маршрути в Пловдив“, организирана от издателство „Летера“, се превърна в традиционно и любимо събитие. За поредна година проектът кани жителите и гостите на града през септември и октомври да преоткрият неговото богато наследство. Форматът предлага пешеходни разходки, водени от изтъкнати специалисти, писатели и изследователи. Те съчетават по увлекателен начин литературата, историята и визуалните изкуства, превръщайки градското пространство в жива и достъпна за всеки сцена на знанието.

Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2026 година.