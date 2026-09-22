В Деня на независимостта: Младежи от Столипиново почистиха квартала си (СНИМКИ)

Родолюбие в действия: Екологична акция в Столипиново в празничния 22 септември

Докато 22 септември е ден за речи, знамена и припомняне на българската независимост, десетки млади хора в Столипиново избраха да отбележат празника с нещо доста по-практично – хванаха чувалите и ръкавиците и почистиха част от квартала си.

Акцията „Да почистим Столипиново за един ден“ започна по обяд в района на блок „Малина“. В нея се включиха младежи от квартала, а сред целите на инициативата е и да се даде личен пример на децата и подрастващите за отношението към общите пространства.

Организатор е Сдружение „Младежки клуб Рома-Столипиново 1996“. Почистването е част от едногодишен Проект за солидарност с номер 2025-3-BG01-ESC30-SOL-000385395, финансиран по европейската програма „Европейски корпус за солидарност“.

За участниците са осигурени чували за отпадъци, ръкавици, вода и храна.

Идеята на организаторите е екологичните инициативи да не останат еднократна акция. Проектът предвижда различни солидарни дейности в квартала до края на април 2027 г.

А днешната акция показа един прост факт, който често остава извън големите разговори за Столипиново – когато младите хора имат повод и възможност да се погрижат за мястото, в което живеят, те могат просто да започнат от собствената си улица.

Вижте кадрите от днешното почистване в Столипиново.