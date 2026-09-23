Десетки жители поискаха да разговарят с кмета Костадин Димитров и настояха спорният частен имот да бъде придобит от Общината

Около 30 жители на района около бул. „Марица-юг“ 146А излязоха тази сутрин на протест пред Община Пловдив срещу застрояването на частния имот, разположен в междублоковото пространство между две детски площадки.

„Искаме въздух и опазване на зелените площи в нашия квартал. Не на строителството между две площадки в предблоково пространство“ – това беше основното послание на протестиращите.

Хората настояват теренът да бъде придобит от Община Пловдив и да остане свободна зелена площ. Те поставят под въпрос и законосъобразността на издаденото разрешение за строеж, като твърдят, че при оформянето на имота има разминавания между кадастралните данни и скицата, приложена към разрешението.

Това са твърдения на протестиращите, които подлежат на проверка по строителните и кадастралните документи.

Багерът и живата верига

Протестът е продължение на напрежението около терена през последните седмици. На 18 септември жители на района направиха жива верига и спряха тежка строителна машина, която се опита да влезе в имота.

По данни на живеещите това не е единственият опит за достъп на строителна техника до парцела.

Спорният имот е частен, с площ 535 кв. м. Собственик е „А и Н Инвестмънт“ ООД. За него е издадено разрешение за строеж №223 от 17 октомври 2023 г., а инвестиционният проект предвижда четириетажна сграда.

В същото време имотът е включен в програмата на Община Пловдив за управление и разпореждане с общинска собственост за 2026 г. за придобиване чрез покупка. Самото включване в програмата не означава, че Общината е станала собственик на терена – необходимо е да има процедура, оценка и договореност със собственика.

Искат среща с кмета

Протестиращите поискаха среща с кмета Костадин Димитров, за да обсъдят възможностите пред терена и евентуалното му придобиване от Общината.

По време на протеста Димитров разговаря с гражданите и ги покани на среща в Общината в петък.

Така спорът за парцела вече излиза от междублоковото пространство и влиза официално в дневния ред на местната власт.

Историята обаче започва много по-рано. През юни 2019 г. „Под тепето“ писа за напрежение около пространството при бул. „Марица-юг“ 146, 148 и 150. Тогавашният районен кмет Георги Стаменов заявява, че теренът е 100% общинска собственост и че върху подобреното пространство не може да има застрояване.

Седем години по-късно на същото място спорът вече е за частен имот, разрешение за строеж и възможността Общината да го придобие.

А междувременно хората от квартала стигнаха до там да спират багер с жива верига. Още по темата четете в статията

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