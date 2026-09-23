Нови данъчни облекчения за родители и по-висок праг за ДДС предлага финансовото министерство

По-високи данъчни облекчения за деца, ново облекчение за разходи за детско развитие и по-висок праг за задължителна регистрация по ДДС са сред предложените промени в данъчните закони за 2027 г.

Пакетът е представен от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова. По думите ѝ предложенията имат за цел да увеличат бюджетните приходи и събираемостта, както и да намалят дела на сивата икономика, но включват и данъчни преференции за семейства с деца и предприятия.

Повече данъчно облекчение за деца

Предлага се увеличение на годишното данъчно облекчение за деца.

При едно дете размерът да се увеличи от сегашните 6000 лева на 5000 евро. При две деца предложението е за увеличение от 12 000 лева на 8000 евро, а при три и повече деца – от 18 000 лева на 11 000 евро.

За деца с увреждания се предлага облекчението да нарасне от 12 000 лева на 10 000 евро.

Това са суми, с които се намалява годишната данъчна основа на работещите родители, а не директно изплащани суми в брой.

Ново облекчение за разходи за децата

В пакета е включена и нова мярка за работещи семейства – данъчно облекчение за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца.

Предложените размери са:

до 2000 евро за едно дете;

за едно дете; до 4000 евро за две деца;

за две деца; до 6000 евро за три и повече деца.

Разходите ще трябва да бъдат доказани със съответния документ, а облекчението ще се приспада от годишната данъчна основа.

По-висок праг за регистрация по ДДС

Финансовото министерство предлага и увеличение на прага за задължителна регистрация по ДДС – от 51 130 евро на 75 000 евро.

Предвижда се също задължителна регистрация по ДДС при определени облагаеми доставки, свързани със земя и сгради.

Сред останалите предложения са увеличение на стойността на ваучерите за храна до 200 евро, задължително електронно фактуриране за местни доставки от 2028 г. и промени в данъчното облагане на редица сектори.

Предложенията за данъчните промени за 2027 г. предстои да преминат през законодателната процедура и не представляват действащи правила към момента.

източник: offnews.bg