Задействана е системата BG-ALERT заради голям пожар край Песнопой

Заради усложнената обстановка при пожар в района на село Михилци, община Хисаря, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-ALERT за предупреждение на населението.

Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона „Отдих“ край село Песнопой. Евакуацията да се извършва в посока село Песнопой. На място са изпратени 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. В действията е включена и тежка техника.

Областният управител Георги Янев е в постоянна връзка с ръководството на РДПБЗН – Пловдив и кмета на община Хисаря и следи развитието на ситуацията. Призоваваме гражданите в района незабавно да изпълнят указанията за евакуация, да се придвижат в посочената посока и да не възпрепятстват работата на пожарните екипи.