Правителството предлага нови ограничения за хазарта: без реклама и светещи витрини

Нови, по-строги правила за хазартния сектор предлага правителството. Сред основните промени са почти пълно ограничаване на рекламата на хазарт, забрана на яркото осветяване на витрините на казина и игрални зали, както и по-строг контрол върху финансовите потоци в сектора. Законопроектът предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане, съобщи премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите на Радев целта е хазартът да бъде по-малко видим в ежедневната среда, особено за младите хора и децата. Предвижда се да бъде запазена възможността за реклама, свързана със спортна подкрепа – върху спортни екипи и съоръжения.

По-малко реклами и без ярко осветени витрини

Ако предложенията бъдат приети, досега разрешените форми на реклама ще бъдат допълнително ограничени. В момента Законът за хазарта забранява рекламата в радио и телевизионни програми, печатни и електронни медии, интернет страници и на обществени места, но допуска определени изключения – сред тях билбордове на поне 300 метра от училища и други обекти за деца, обозначения върху фасадите на хазартни обекти и реклама върху спортна екипировка и съоръжения.

Именно тези възможности са сред сферите, които правителството иска да ограничи още.

Отделно се предвижда да бъде забранено силното и атрактивно осветяване на витрините на казината и игралните зали.

„България заприлича на Лас Вегас“, заяви Румен Радев.

НАП да следи игралното оборудване в реално време

Промените засягат и начина, по който се контролират приходите от хазарт.

Предлага се цялото игрално оборудване да бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време. Идеята е данъчната администрация да разполага с директна информация за резултатите от дейността и по този начин да се засили контролът върху декларираните приходи.

Правителството предвижда и промяна в начина на облагане, като според обявеното от премиера фокусът ще бъде върху реалния финансов резултат от дейността.

Планира се също по-висок налог за онлайн хазарта, като част от постъпленията ще бъдат насочвани към спорт и образование.

Нови изисквания за чуждестранните оператори

Предложението предвижда и чуждестранните оператори, които разполагат с лиценз за работа в България, да бъдат регистрирани като финансови дейности в страната.

Според премиера така компаниите, които работят на българския пазар, ще бъдат поставени под по-пряк контрол от българските институции.

Промени и при митническите нарушения

Пакетът от законодателни промени включва и изменения в Наказателния кодекс, свързани с митническите нарушения.

По думите на Радев се предвижда нарушения, които в момента се третират по административен ред, да бъдат криминализирани. Предложенията са насочени към по-строг контрол върху контрабандата и отговорността на лицата, които участват или съдействат при нарушения на митническия режим.

Премиерът посочи, че наказателната отговорност ще обхване и служители на митническата администрация, които съзнателно подпомагат или прикриват нарушения.