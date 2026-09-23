Домакинства са търсили съвети за саниране, фотоволтаици, електромобили и модернизиране на отоплението

Почти 14 000 имота в Пловдив са били посетени в рамките на европейски проект за енергийна ефективност, а близо 7800 домакинства са получили конкретни консултации за мерки, с които могат да намалят енергийното потребление и да модернизират начина си на отопление.

Данните бяха представени на заключителна среща по проекта SHEERenov+, който се реализира от 2023 до 2026 г. с финансиране по програма LIFE на Европейската комисия. Партньор по проекта е EVN Топлофикация, а координатор – Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“.

В рамките на проекта Центърът за устойчиви услуги на EVN Топлофикация в Пловдив е предоставял консултации на място и онлайн. Посетени са 486 сгради и 13 986 имота, като на 7771 домакинства са дадени насоки за енергийна ефективност и модернизиране на системите за централно топлоснабдяване.

Интересът не е бил само към отоплението. Проведени са още 141 специализирани консултации с битови клиенти. От тях 97 са били свързани с фотоволтаични системи за дома, 30 – с електромобилност и зарядни станции, а 14 – с обследване и сертифициране за енергийна ефективност.

Според представените резултати над 90% от анкетираните клиенти са заявили удовлетвореност от получените консултации.

Една от целите на проекта е подобни центрове да улесняват собствениците, които често трябва да се ориентират едновременно в технически решения, енергийна ефективност, обновяване на сградите и възможности за финансиране.

Проектът SHEERenov+ приключва, но на срещата е обсъдена възможността услугите тип „едно гише“ да продължат да се развиват и да помагат на домакинствата при подготовката и избора на мерки за енергийно обновяване.