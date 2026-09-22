Откриват възстановената чешма „Нимфеум“ на Бунарджика

Хълм Бунарджик ще събере пловдивчани за откриването на реставрираната чешма „Нимфеум“, считана за кръстник на тепето.

Домакини на събитието са Георги Стаменов, кмет на район „Централен“, Илиян Филипов, председател на УС на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, и инж. Любозар Фратев, председател на УС на СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“.

Те отправят отворена покана към всички пловдивчани и гости на града да присъстват на събитието и заедно да отбележат връщането към живот на още една част от историческия облик на Бунарджика.

Важна роля за възстановяването има пловдивският бизнес. СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ дари средствата за реставрацията на „Чешмата кръстник“, превръщайки инициативата в още един пример за партньорство между местната власт, бизнеса и гражданските организации в полза на града.

Целта е не просто да бъде възстановен един градски обект, а да бъде съхранена връзката на пловдивчани с историята и характерните места на Пловдив.

„Каним пловдивчани да бъдат с нас. Хълмът е част от историята и паметта на нашия град. Когато институции, бизнес и граждани се обединят около една кауза, можем да съхраним тези места и да ги оставим на следващите поколения“, е посланието на домакините на събитието.

Откриването ще постави и символичното начало на „Фестивала на тепетата“, който ще се проведе на 26 и 27 септември. В празничната програма специално участие ще вземе хор „Евмолпея“.

Организаторите очакват събитието да се превърне в среща на поколенията и празник на едно от най-разпознаваемите места в града.

Поканата е към всички – на 26 септември от 11:00 часа на Бунарджика. Пловдивчани са добре дошли да станат част от откриването и заедно да дадат нов живот на още едно късче от историята на Пловдив.

Може да си припомните историята на чешмата ТУК.