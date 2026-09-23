67-годишен мъж почина след катастрофа в Хисаря

Досъдебно производство е образувано след сблъсък между два автомобила

67-годишен мъж е починал след катастрофа в Хисаря, станала в понеделник около 11:30 часа.

По предварителни данни лек автомобил „Шкода“ не спрял на знак „Стоп“ на кръстовище в града и се блъснал в „Рено“. След удара „Рено“-то излязло вдясно от пътното платно и се ударило в електрически стълб.

Водачът на „Рено“-то, също на 67 години, бил транспортиран в пловдивска болница, където по-късно починал.

Зад волана на „Шкода“-та била 67-годишна жена. Направените ѝ тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Тя е задържана с полицейска заповед за срок до 24 часа.

По случая в Районното управление в Хисаря е образувано досъдебно производство. Разследващ полицай продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства около катастрофата.