Нови трима обвиняеми за убийството на Младежкия хълм

Двама 17-годишни и 15-годишен вече са обвинени, че са нанасяли удари с ръце и крака на 37-годишния Георги Кузев

До новите обвинения разследващите са стигнали след анализ на свидетелски показания, видеозаписи и експертиза. При последната са установени петна от човешка кръв по дрехите на тримата.

Още трима непълнолетни са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Двама от тях са на 17 години, а третият – на 15. Така обвиняемите по делото вече са осем непълнолетни – шест момчета и две момичета.

Единствено момичетата, обвиняеми за убийството на Младежкия хълм, искат да излязат от ареста

Новите обвинения са повдигнати днес, 27 август, от Окръжната прокуратура в Пловдив. Според обвинението тримата са действали в съучастие с останалите петима непълнолетни, привлечени към наказателна отговорност на 6 август.

И на тримата е повдигнато обвинение за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по хулигански подбуди и подбуди, свързани със сексуалната ориентация.

До новите обвинения разследващите са стигнали след анализ на свидетелски показания, видеозаписи и експертиза. При последната са установени петна от човешка кръв по дрехите на тримата.

Демерджиев за убийството на Младежкия хълм: И „Киберсигурност“ към ГДБОП работи по потресаващия случай

От прокуратурата посочват, че събраните до момента данни дават основание да се приеме, че тримата са участвали непосредствено в побоя. Установено е, че са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на Георги Кузев.

Тримата са дали обяснения днес в присъствието на своите адвокати. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа.

Предстои в петък Прокуратурата да внесе в Окръжния съд в Пловдив искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – за всеки от тримата.

До момента съдът вече е постановил постоянен арест за петима от непълнолетните обвиняеми.

Осем обвиняеми по делото

Убийството беше извършено на 4 август в района на Младежкия хълм. 37-годишният Георги Кузев беше открит в безпомощно състояние и откаран в болница, където по-късно почина.

Първоначално за престъплението бяха задържани 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. На 6 август прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета.

По време на разглеждането на мерките им за неотклонение прокуратурата съобщи, че разполага с видеозаписи от побоя и данни за активното участие на обвиняемите. Апелативният съд впоследствие потвърди задържането под стража на двете момичета.

Петима непълнолетни са обвинени за убийството на Младежкия хълм

Апелативният съд остави двете момичета в ареста

Разследването по случая продължава, като прокуратурата и следователите продължават да събират доказателства за ролята на всеки от участниците.