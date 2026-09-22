Тайното представление разкри „Любов като лято“ на финала на „Сцена на кръстопът“

Вижте какво се случи в последната фестивална вечер. А след броени дни Драматичният театър в Пловдив отваря врати за юбилейния си 145-и сезон.

Тайната, пазена до последния момент, беше разкрита снощи в Голямата зала на Драматичен театър – Пловдив. „Любов като лято“ на Веселка Кунчева се оказа тайното представление, с което беше закрито 30-ото юбилейно издание на Есенния международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“.

Зрителите, които бяха купили билети за представлението, знаеха само датата, часа и мястото. До началото на спектакъла организаторите не бяха обявили нито заглавието, нито екипа зад него.

„Любов като лято“ е театрално-танцов спектакъл за любовта като убежище, срещата и раздялата, паметта и загубата. Вдъхновен от суинг културата, спектакълът преплита Lindy Hop, Charleston и джаз музика.

Режисьор е Веселка Кунчева, сценографията и костюмите са на Мариета Голомехова, хореограф е Явор Кунчев, драматург – Поли Христова, а музиката е на Милен Апостолов.

След края на представлението на създателите на „Любов като лято“ беше връчен плакет по повод 30-годишнината на фестивала.

галерия: източник Драматичен театър Пловдив

Така юбилейното издание приключи с още една изненада, след като за втори път „Сцена на кръстопът“ остави заглавието на финалния спектакъл в тайна до самото начало.

Миналата година тайното представление беше „Последното изкушение на Христос“ по романа на Никос Казандзакис.

А театърът в Пловдив няма да има дълга пауза. След броени дни започва 145-ият юбилеен сезон на Драматичен театър – Пловдив – с нови спектакли и срещи с публиката.

Вижте във видеото момента, в който тайната беше разкрита, и първите кадри от „Любов като лято“.