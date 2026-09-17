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Фентанил е иззет при спецакция на криминалисти от ОДМВР – Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:23ч, четвъртък, 17 септември, 2026
0 118 Преди по-малко от минута
фентанил

Полицейската операция за пресичане на незаконното разпространение и употреба на високорискови вещества е проведена в сряда на територията на квартал „Столипиново“.

При претърсване на частен адрес, обитаван от двама криминално проявени братя, служители на Шесто РУ открили около 40 пакетчета от изключително мощния синтетичен опиоид и ползваната за дозирането му електронна везна. След експертна справка е установено, че общото количество на иззетия фентанил е над 3 грама.

По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК срещу единия от мъжете.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок до 72 часа.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:23ч, четвъртък, 17 септември, 2026
0 118 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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