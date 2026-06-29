21-годишен водач от Мало Конаре ще плати санкции за близо 1800 евро след серия опасни нарушения

Случаят е част от специализирана акция на „Пътна полиция“ и Областната дирекция на МВР – Пловдив, при която са установени трима водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, както и двама неправоспособни шофьори

21-годишен шофьор от село Мало Конаре остана без книжка за една година, а автомобилът му е спрян от движение, след като бе засечен да шофира изключително рисково в Пловдив и по пътя към Пазарджик.

Младият водач бил забелязан от полицейски служители с необозначен автомобил в централната част на Пловдив. При ляв завой той умишлено извел автомобила извън траекторията му, като поднесъл задната част. Полицаите веднага го последвали, за да проследят поведението му.

След като напуснал града в посока Пазарджик, шофьорът увеличил скоростта до над 200 км/ч и извършил няколко опасни изпреварвания в участък, където това е забранено. За извършените нарушения му са наложени санкции на обща стойност около 1800 евро. Освен това свидетелството му за управление е отнето за срок от 12 месеца, а автомобилът е спрян от движение.

Случаят е част от специализирана акция на „Пътна полиция“ и Областната дирекция на МВР – Пловдив, проведена през почивните дни по натоварените междуградски пътища и в малките населени места. Целта на операцията е ограничаване на рисковото поведение на пътя и предотвратяване на тежки катастрофи.

По време на проверките са установени трима водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, както и двама неправоспособни шофьори. Санкционирани са още 15 водачи, чиито нарушения са създали непосредствена опасност за останалите участници в движението.

Общо са съставени 202 акта и фиша. Полицейските екипи са констатирали 75 случая на неизползване на обезопасителни колани и 16 случая на превоз на деца без необходимите обезопасителни системи. Отнети са девет шофьорски книжки, 16 превозни средства са спрени от движение, а при 14 автомобила са установени технически неизправности. Санкции са наложени и на водачи на тежкотоварни автомобили за опасни изпреварвания в забранени участъци.

От МВР посочват, че засиленият контрол по пътищата ще продължи и през следващите седмици.