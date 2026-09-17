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Ограничават движението по АМ „Марица“ в посока Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:14ч, четвъртък, 17 септември, 2026
0 129 Преди по-малко от минута
АМ Марица

Работата по фугите на мостово съоръжение при 68-ия километър ще продължи до петък

Променя се организацията на движение по автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив заради ремонт на фуги на мостово съоръжение.

Поетапно ще бъде ограничавано движението по трите пътни ленти при 68-ия километър на магистралата. В зоната на ремонта автомобилите ще преминават по свободната лента.

В участъка е въведено ограничение на скоростта до 90 км/ч.

Очаква се ремонтните дейности да приключат в петък, след което движението да бъде възстановено в нормалния му режим.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка и да спазват въведените ограничения на скоростта.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:14ч, четвъртък, 17 септември, 2026
0 129 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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